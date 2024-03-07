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Как и положено, в праздники… Сегодня в у начинается операция «Нетрезвый водитель»
Фото: ГИБДД

Как и положено, в праздники… Сегодня в Крыму начинается операция «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:57 07.03.2024

Любителям «горячих» корпоративов – на заметку.

В Крыму с 7 по 10 марта сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в МВД по РК.

При проведении рейдов инспекторы ДПС наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру, — говорится в сообщении.

Как говорится, приготовиться к массовым проверкам! Сотрудники Госавтоинспекции в заранее определенных местах будут останавливать автомобили в специальных остановочных коридорах, обозначенных сигнальными конусами.

Автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запах алкоголя, неадекватное поведение, несвязность речи и т. д.) водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия, — уточнили в ГИБДД.

Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Крым напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

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