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Как и в прошлом году - тепло и сухо. Погода в Крыму
фото: Pat_Scrap (pixabay.com)

Как и в прошлом году — тепло и сухо. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:52 02.01.2021

В воскресенье и в начале недели в Крыму сохранится теплая и сухая погода, лишь днем 5 января атмосферный фронт вызовет местами небольшие дожди.

Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в воскресенье ночью -2…+3°, на побережье до +8°; днем +8…+13°, в горах +2…+7°. В последующие два дня потеплеет на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Как и в прошлом году - тепло и сухо. Погода в Крыму

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