Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

crimeapress_news

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:04 30.01.2020

 О ходе ремонта детского дошкольного учреждения отчиталась пресс-служба правительства Севастополя. Сообщается, что детский сад № 127 на ул. Хрусталева, 145 рассчитан на 280 детей и оборудован спортивным залом, раздевалками, кабинетами ИЗО и логопеда, игровыми комнатами, буфетами и спальнями. Приемка работ по итогам капитального ремонта запланирована на конец февраля.

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

В основном выполнены все работы по усилению конструкций фундамента, произведена замена инженерных сетей, как внутренних, так и внешних, сделано ограждение территории. Заменено кровельное покрытие, сделана облицовка фасада, установлены малые архитектурные формы. Совместно с руководством детского сада была проведена работа по выбору цветовой гаммы и оформлению учреждения. Будут выполнены работы по благоустройству территории. Самое главное, чтобы детям было приятно и комфортно проводить здесь время. В детском саду будет расположено 13 групп, две из них ясельные. В марте планируем принимать детей, – цитирует пресс-служба первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

Кроме того, в Севастополе завершается строительство двух новых детских садов на улице Симонок и дополнительный корпус детского сада №43 в селе Орлиное. Два детских сада по улице Музыки, 78а и Хрусталева, 145 находятся в завершающей стадии капитального ремонта. Также ведется строительство двух детских садов – в бухте Казачья и на улице Горпищенко.

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.