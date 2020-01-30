Как идет капремонт детского сада № 127 на улице Хрусталева

О ходе ремонта детского дошкольного учреждения отчиталась пресс-служба правительства Севастополя. Сообщается, что детский сад № 127 на ул. Хрусталева, 145 рассчитан на 280 детей и оборудован спортивным залом, раздевалками, кабинетами ИЗО и логопеда, игровыми комнатами, буфетами и спальнями. Приемка работ по итогам капитального ремонта запланирована на конец февраля.

В основном выполнены все работы по усилению конструкций фундамента, произведена замена инженерных сетей, как внутренних, так и внешних, сделано ограждение территории. Заменено кровельное покрытие, сделана облицовка фасада, установлены малые архитектурные формы. Совместно с руководством детского сада была проведена работа по выбору цветовой гаммы и оформлению учреждения. Будут выполнены работы по благоустройству территории. Самое главное, чтобы детям было приятно и комфортно проводить здесь время. В детском саду будет расположено 13 групп, две из них ясельные. В марте планируем принимать детей, – цитирует пресс-служба первого заместителя директора Департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

Кроме того, в Севастополе завершается строительство двух новых детских садов на улице Симонок и дополнительный корпус детского сада №43 в селе Орлиное. Два детских сада по улице Музыки, 78а и Хрусталева, 145 находятся в завершающей стадии капитального ремонта. Также ведется строительство двух детских садов – в бухте Казачья и на улице Горпищенко.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.