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Как идет реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае

Как идет реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:29 25.03.2021

Реставрация объектов комплекса «Ханский дворец» в Бахчисарае должна быть выполнена с соблюдением действующего законодательства и сроков выполнения работ. Об этом заявила министр культуры РК Арина Новосельская в рамках выездного совещания. Министр ознакомилась с ходом ремонтно-реставрационных работ на объектах Гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе», «Южное Дюрбе».

Все работы должны быть выполнены с соблюдением норм действующего законодательства в части проведения работ на объектах культурного наследия. Недопустимо отклонение от сроков выполнения работ, — акцентировала Арина Новосельская.

Представители подрядной организации подтвердили свои обязательства по неукоснительному проведению работ в соответствии планом-графиком реализации объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

Реставрация единственного в мире образца крымскотатарской дворцовой архитектуры проводится впервые. Важнейшей задачей для всех нас является сохранение аутентичности архитектуры, всех элементов внутреннего убранства и декора, — отметила Новосельская.

Несмотря на ремонтно-реставрационные работы, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник по-прежнему входит в топ-3 популярных музеев-заповедников Крыма. В 2020 году музей посетили порядка 450 тысяч крымчан и гостей полуострова.

Напомним, на мероприятия по сохранению уникальных архитектурных, историко-культурных объектов и дворцового ансамбля знаменитого памятника архитектуры XVI-XVIII вв. предусмотрены средства в объеме порядка 2 млрд. рублей.

Как идет реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.

Как идет реставрация объектов Ханского дворца в Бахчисарае

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