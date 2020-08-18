Как идет строительства берегозащитных дамб на реке Кача, под Севастополем

В соответствии с контрактом работы по берегоукреплению реки Кача, под Севастополем должны быть завершены до конца года. Об этом сегодня в ходе контроля выполняемых работ сообщил директор городского Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Работы выполняются с опережением графика, уже пройден так называемый экватор строительства. Готовность объекта – более 50%. Ожидаем завершение работ в октябре, хотя по контракту – это декабрь текущего года. Реконструкция необходима для восстановления защиты прилегающей территории от негативного воздействия вод, предотвращения разлива реки от разрушения берегов и расположенных рядом земельных участков. Протяженность берегозащитного укрепления – 525 метров. Подрядная организация, которая проводит работы, имеет большой опыт на подобных объектах и хорошие отзывы, – рассказал Гапицонов.

Напомним, работы по строительству берегозащитных дамб на реке Кача выполняются подрядной организацией ООО «Партнер». Проектом предусматривается реконструкция существующих грунтовых берегоукрепительных сооружений по обоим берегам реки Кача.

Основной тип возводимых берегоукреплений предусматривается из габионных конструкций. Габионные сооружения, предназначаемые для защиты грунтовых естественных откосов от опасных геологических процессов и гидрометеорологических явлений (эрозии, осыпаний, наводнений), относятся к поддерживающим, улавливающим, закрепляющим и защищающим грунты геотехническим и гидротехническим устройствам и конструкциям.

Сейчас на объекте проводится устройство габионов, установка матрасов и торкретирование габионов, подсыпка щебня выполнена на 80%, также ведутся работы по очистке дна русла реки. Для нас это не первый объект с габионами, поэтому никаких сложностей в строительстве не возникает, – отметил начальник участка ООО «Партнер» Евгений Ставицкий.

При использовании специальных сеток с цинковым и полимерным покрытием срок службы габионных конструкций достигает требуемых 50 лет.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.