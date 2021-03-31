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 Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:35 31.03.2021

В апреле начнется устройство фундамента больницы скорой медицинской помощи. Об этом во время осмотра строящихся объектов медицинского кластера рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

 Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Сейчас на объекте ведутся работы по инъекцированию бетоном. В апреле строители приступят к устройству фундамента. На месте строительства еще одного объекта медицинского кластера — онкологического диспансера — завершаются археологические раскопки. В ближайшее время начнутся работы по устройству котлована.

 Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации «Ростех» Елена Сиэрра подчеркнула, что работы выполняются строго с соблюдением графика.

Объект достаточно сложный, интересный. Изменения в проект внесены, входим в Главгосэкспертизу с подтверждением новых проектных решений, — сказала она.

 Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Параллельно со строительными работами ведется формирование перечня оборудования, которым будет наполнен медицинский кластер.

Мы ориентируемся на потребности жителей города и возможности Государственной корпорации «Ростех». «Швабе», дочерний холдинг  корпорации, производит линейку высокотехнологичного отечественного оборудования. Важно сейчас уточнить все позиции, чтобы в нужный момент заказать их и установить, — отметил Михаил Развожаев.

 Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Как идет строительство больницы «Скорой помощи» в Севастополе

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