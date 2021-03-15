Как идет строительство газопровода «Ялта – Форос – Севастополь»

Митопэнерго РК проинспектировало ход работ по газификации городского округа Ялта. В ходе рабочей поездки представители министерства проверили ход работ на ГРС «Веселое» и строительство магистрального газопровода «Ялта – Форос – Севастополь».

ГУП РК «Черноморнефтегаз» за средства предприятия проводятся работы по строительству новой газораспределительной станции ГРС-Веселое и магистрального газопровода Ялта-Форос-Севастополь (участок Ялта-Веселое), которые обеспечат в дальнейшем возможность газоснабжения одиннадцати населенных пунктов городского округа Ялта – от Алупки до Фороса (Форос, Санаторное, Олива, Береговое, Парковое, Понизовка, Кацивели, Оползневое, Голубой Залив, Симеиз, Алупка), — сообщили в минтопэнерго РК.

Работы по строительству осуществляются дочерним предприятием ООО «ЧНГ Газификация» и ведутся в плановом режиме. Завершение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2022 году.