Как идет строительство тракта водоподачи до Феодосии и Керчи, проверил замглавы Минэкономразвития РФ

Сегодня Республику Крым с рабочим визитом посетил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. Заместитель Министра осмотрел инфраструктуру международного аэропорта «Симферополь» и провел совещание по вопросам его развития. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Завершение строительства объекта запланировано на 2022 год. Сейчас строительная готовность объекта — 95%. Новая инфраструктура аэропорта позволит увеличить пассажиропоток и принимать большее количество самолётов, чем сейчас. Также в аэропорту планируется строительство нового пассажирского перрона, рулежных дорожек, внутрипортовых производственных проездов. Сейчас стройка находится на контроле у Минэкономразвития России, — рассказал Юрий Гоцанюк.

По словам премьер-министра Крыма, после этого посетили строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи в селе Владиславовка Кировского района.

Северо-Крымский канал готов к использованию. Силовое насосное оборудование находится технически в удовлетворительном состоянии и готово в любой момент подать воду. В Республике проводится строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи. Строительство водовода планируется завершить по ФЦП в августе 2023 года (строительная готовность объекта – 48%), тем самым сможем обеспечить подачу воды без потерь на Феодосию в объёме 106 тысяч кубических метров в сутки, и 89 тысяч кубических метров в сутки на Ленинский район и в Керчь, — сказал Юрий Гоцанюк.

По его словам, для обеспечения возможности подачи воды на водоочистные сооружения Феодосии требуется завершить в 2022 году строительство линейной части этапов, а также трех насосных станций.

Завершение данного комплекса работ позволит подавать воду с Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов напрямую на ВОС Феодосии по вновь построенным трубопроводам тракта водоподачи, водоснабжение Ленинского района и Керчи будет возможно осуществить путем сброса воды в Северо-Крымский канал в районе с. Владиславовка Кировского района, — отметил Юрий Гоцанюк.

После объезда инфраструктурных объектов состоялось совещание по вопросам реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года».

Обсудили вопрос исполнения кассового плана за октябрь 2021 года, а также ход реализации федеральной целевой программы. В этом году введены в эксплуатацию 150 объектов капитального строительства, в т.ч. 42 объекта здравоохранения, 31 детский сад, 4 школы, 24 объекта инженерных сетей, 3 объекта берегоукрепления, 18 объектов энергетического комплекса, 2 полигона ТКО, 11 объектов транспортной инфраструктуры, 11 объектов туристских кластеров в городах Евпатория и Саки, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, а также ещё 188 объектов. Это 98 объектов по разработке градостроительной документации, 17 объектов культурного наследия, 67 объектов капитальных ремонтов, в т.ч. 10 капитальных ремонтов дорог Керчи и один капитальный ремонт глубоководного выпуска, пять мероприятий технико-экономического обоснования. По семи объектам капитального строительства завершены проектно-изыскательские работы, — сказал Юрий Гоцанюк.

Премьер-министр добавил, что в Республике продолжают реализовываться программы по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки вод.

Также активно идет процесс по развитию всей системы здравоохранения – строительство и реконструкция больниц и поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий, дневных стационаров, — подытожил Юрий Гоцанюк.

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