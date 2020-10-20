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Как идут работы на объектах комфортной городской среды Керчи

Как идут работы на объектах комфортной городской среды Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:25 20.10.2020

Более 765 миллионов рублей предусмотрено для благоустройства города.

Министерство ЖКХ Крыма проверило ход работ на объектах комфортной городской среды Керчи. В текущем году общий объем финансирования объектов городской среды составляет более 765 миллионов рублей. На эти деньги предусматривается благоустроить 17 дворовых и 5 общественных территорий, установить 30 контейнерных площадок с новым архетипом и 50 остановочных павильонов. Работы выполняются в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым.

Полным ходом идет благоустройство дворов. Строительные работы синхронизированы с работами Регионального фонда капитального ремонта МКД Республики Крым по ремонту фасадов. Начат монтаж каркасов остановочных комплексов. Из 50 остановок – 25 остановочных комплексов будут интерактивными. Для контейнерных площадок администрацией города выбран современный архетип, утвержденный министерством ЖКХ. Подрядчик уже забетонировал основания для всех объектов, 6 площадок из 30 уже установлены, — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Крыма.

Следующим этапом будут оборудованы удобные «спуски-подъемы» и установлены новые мусорные контейнеры.

На этапе подготовки и демонтажа находятся общественные территории. К сожалению, подрядчики допустили значительное отставание от графиков выполнения работ. Для выполнения взятых обязательств подрядчики и представители администрации города должны немедленно приступить к корректировке графиков, привлечению дополнительных специалистов и техники, — резюмировал министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.

Как идут работы на объектах комфортной городской среды Керчи

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ РК.

Как идут работы на объектах комфортной городской среды Керчи

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