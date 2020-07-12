Как идут строительные работы на ялтинском стадионе «Авангард»

Работы на ялтинском стадионе «Авангард» идут в рамках графика. Об этот сообщил руководитель проекта Максим Вольхин в ходе выездного совещания вице-премьера РК Евгения Кабанова по объектам ФЦП муниципального образования городской округ Ялта

По его информации уже выполнены работы по демонтажу зданий, выносу транзитных сетей ливневой и фекальной канализаций, заливке бетоном фундаментной плиты трибуны (объемом 3000 кубометров), обратной засыпке грунтом, заливке бетоном пилонов, плиты перекрытия первого этажа, фундамента входной группы. В данный момент проводятся работы по армированию плиты перекрытия второго этажа и подпорной стены, выполняется планировка земельного участка, идет монтаж наружных сетей теплотрассы, проходит укладка стен входной группы и заливка фундамента под котельную.

В ходе осмотра объекта Евгений Кабанов заслушал информацию по проведению реконструкции и поручил до конца следующей недели предоставить сопоставительные ведомости по удорожанию для согласования с Главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Мы должны четко определить, какой источник дополнительного финансирования необходимо привлечь, — отметил Евгений Кабанов.

Ежедневно на объекте работает более 40 человек, и он готов уже на 15%. Было отмечено, что все работы ведутся по графику, в ноябре этого года будут сданы монолитные конструкции.

Напомним также, что в ходе реконструкции футбольного поля планируется постелить натуральный рулонный газон, на котором будет предусмотрена автоматическая система полива, оборудованы беговые дорожки с резиновым покрытием.

В многофункциональном спортивном центре будут предусмотрены помещения для спортивных секций, судейская, конференц-залы, буфет, пресс-центр и прочее. Кроме того, на территории стадиона планируется создать входные группы, новую котельную и трансформаторную подстанцию, инженерные сети, пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения, а также автоматическую система судейства, — уточнили в администрации Ялты.