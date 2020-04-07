Как именно власть собирается помочь туристической отрасли в Крыму

На всех – 800 миллионов рублей субсидий и возможность беспроцентных кредитов «на зарплату».

По инициативе минкурортов РК состоялась онлайн-конференция по наиболее актуальным вопросам туристической отрасли в Крыму. В ней приняли участие более 70 представителей отрасли – туроператоры, отельеры, экскурсоводы, руководители санаториев и пансионатов, а также чиновники правительства Республики.

Как отметила вице-премьер РК Ирина Кивико на уровне республиканского Совмина уже разработаны, а некоторые ждут согласования с федеральными властями , беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В частности, предусмотрено финансирование через Гарантийный фонд и фонд микрофинансирования тех предпринимателей, чья деятельность по ОКВЭД попадает под постановление № 434 Правительства РФ.

Гарантии мы можем давать на сумму порядка 800 млн. рублей. Для наших санаториев эта большая мера поддержки, за которой можно обращаться, — рассказала Кивико.

Кроме того, по ее словам, крупнейший крымский банк предлагает предпринимателям беспроцентные займы для выплаты заработной платы сотрудникам.

Участникам конференции были разъяснены вопросы трудового законодательства, подготовки, функционирование здравниц и пляжей к моменту открытия сезона и в целом обсуждены перспективы сезона.

Как подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, видеоконференция с участием заинтересованных сторон позволяет вести открытый диалог предпринимателей с представителями органов власти, что будет продолжаться еженедельно в подобном формате.

В последние дни на федеральном уровне принимается достаточно большое количество нормативных актов, которые регламентируют меры поддержки, отсрочек и взаимодействия, — сказал министр, подчеркнув, что у Крыма в данной ситуации появились дополнительные лифты в продвижении инициатив.

Особое внимание министр уделил неподобающему в нынешней ситуации поведению предстателей нелегальных средств размещения и квартиросдатчиков.