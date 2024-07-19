Как избавиться от мошек на кухне

Одна из неприятностей, которая может испортить микроклимат на кухне – появление насекомых. Надоедливые мошки появляются не только летом, но и в другие времена года. Они очень раздражают, быстро распространяются по квартире. Поэтому так важно найти источник и удалить его. Есть немало способов избавления от мошек. В критических случаях поможет клининг в Москве.

Причины появления

Очень важно найти не только источник, но и причину появления насекомых. Мошки на кухне не образуются без повода.

Попадание извне. Это может произойти не только в летний период через окна. Мошки попадают и через вентиляционные трубы, если у соседей завелись насекомые. Также они перемещаются из подвалов и погребов. С покупных продуктов. Иногда яйца мошки находятся на ягодах, фруктах или овощах, которые куплены в магазине. Из них образуются так называемые плодовые мошки. Из грунта. Яйца зачастую откладывают цветные мошки в почву. Поэтому любителям комнатных растений нужно быть внимательнее.

Важно определить источник, потому что у разного вида насекомых свои источники обитания. Способы избавления от них индивидуальные.

Народные методы борьбы

После того как источник найден и тип насекомых определен, можно приступить к выведению. Есть очень много подручных средств, помогающих решить проблемы с мошкой.

Методы борьбы с дрозофилой:

Хрен. Мошка не переносит выразительного запаха данного корнеплода. Нужно разрезать его на небольшие части и раскладывают в разных местах: на столешнице, полках шкафов и холодильника. Герань. Это растение отпугивает большинство насекомых, особенно рыжих и черных мошек. Можно оставить на кухонный подоконник герань, чтобы забыть о них. Дым. Почти все насекомые боятся дыма, его можно использовать для борьбы с ними. Понадобится жаропрочная емкость и некоторые виды растений. Поджечь можно хвойные шишки, ветки ладана или можжевельника. Во время процедуры окно открывают, а двери в помещение, наоборот, закрывают. В результате насекомые покинут кухню. Этиловый спирт. Работает быстро и эффективно, желательно брать продукт 70% или выше. Он безопасен домочадцам и животным, в отличие от покупной химии. Разводить спирт не нужно, его заливают в пульверизатор и опрыскивают все поверхности. Желательно, чтобы состав попал на самих насекомых. Взрослые мошки, личинки и яйца после такой обработки погибают мгновенно.

Если в доме завелась цветочная тля, применяют другие средства.

Хозяйственное мыло. Оно безопасно для растений и быстро удаляет вредителей. Нужно сделать мыльный раствор и опрыскать цветы, полить грунт. Еще один способ – натереть немного на терке и разложить на поверхности почвы. Черный перец. Подходит как для посыпания грунта, так и для полива. Можно заменить перец чесноком, углем или цитрусовой цедрой. Марганцовка. Кристаллы разводят в воде так, чтобы получился слабый раствор. Его используют для полива против личинок, яиц, взрослых насекомых. Спички. Обычные спички вставляют в почву так, чтобы они погрузились в почву головками. Сера неплохо справляется с борьбой против мошек и не вредит растениям. Цитрамон. Аптечное средство, которое разводят в воде. На 3 литра воды берут ½ таблетки, раствором проливают грунт.

Также среди народных способов удаления мошек – установка ловушек. Приманку делают из подручных средств, насекомые попадают в ловушку, но не могут покинуть ее. Приманить мошек могут сладкие фрукты, ароматные сиропы, варенье, мед.

Как сделать ловушку:

подыщите высокую емкость, подойдут бутылки, стаканы и банки;

расположите внутри кусочки фруктов, винный уксус или другую приманку;

из бумаги сверните кулечек и закрепите его в сосуде;

когда емкость наполнится насекомыми, обычно на это уходит несколько часов, внутрь наливают мыльный раствор, не удаляя кулек;

через четверть часа мошки погибнут и можно будет убрать воронку, вылить жидкость в унитаз.

Процедуру повторяют до тех пор, пока насекомые не исчезнут совсем. Чтобы повысить эффективность ловушки, используйте для создания кулька не белую, а цветную бумагу. Лучше всего привлекает насекомых желтый или оранжевый цвет. Хорошая ловушка получится из пластиковой бутылки.

Также можно самим сделать липучку-ловушку:

от картонного листа отрезают полоску;

создают петлю из ниток так, чтобы было удобно повесить;

смажьте поверхность медом обильно;

повесьте повыше и ждите, когда налипнут насекомые.

Бытовая химия для борьбы с мошками

Народные средства не всегда помогают быстро избавиться от насекомых. Можно приобрести специальные готовые продукты, предназначенные для этих целей. Их выпускают в разных видах: спреи, липкие ленты, ловушки. Инсектицидные составы токсичны, требуют неукоснительного соблюдения инструкций. Нужно убрать продукты из доступа, удалить животных и домочадцев.

Порядок действий:

сначала закройте окна;

опрыскайте поверхности максимально тщательно;

уйдите из комнаты и заприте дверь;

когда пройдет указанный на этикетке срок, открывают окна и двери, все хорошо протирают.

Этот метод прекрасно убирает все виды насекомых, но после применения нужно как следует вымыть кухню. К сожалению, данный способ не избавит от яиц и личинок. Поэтому после их вылупления придется снова обработать все поверхности.

Более безопасный способ – использовать ловушку в виде ленты с липкой поверхностью. Ее нужно разместить там, где ее не будут задевать. Также важно не допустить до липучки детей и животных. Если мошки очень много или площадь кухни внушительная, придется разместить сразу несколько экземпляров.

Когда дома развелись цветочные мошки, придется приобретать совсем другие средства. Хорошо работают жидкости для опрыскивания, полива грунта, гранулированные препараты, которые раскладывают на почве. Также в продаже есть специальные палочки, которые вставляют в грунт .

Эффективные препараты:

«Мухоед»;

«Актара»;

«Гром-2»;

«Базудин».

Советы

Удалить мошек из квартиры бывает очень трудно, поэтому важно предупредить появление насекомых.

Меры профилактики:

своевременно выносите мусор, особенно, когда там появляются остатки фруктов и овощей;

качественно мойте ведро для мусора, особенно, если мешок повредился и емкость загрязнилась;

промывайте шкаф, где стоит ведро регулярно;

тщательно закрывайте емкости с уксусом, сиропом, пивом, вином и компотом;

держите остатки еды в плотно закрытых контейнерах, не оставляйте пищу на столе и в шкафах без крышек;

если у емкости не предусмотрена крышка, используйте пищевую пленку, салфетки из воска, силиконовые крышечки;

своевременно мойте посуду, удаляйте остатки еды, прочищайте засоры в трубах;

качественно просушивайте губки и салфетки, которые используются на кухне, своевременно их меняйте;

вытирайте любые пролитые жидкости сразу;

перебирайте овощи и фрукты, которые хранятся дома;

поддерживайте чистоты раковины, столешницы, почаще их чистите.

Чтобы выяснить, не живут ли мошки в трубах, нужно приклеить к отверстию пищевую пленку, смазав ее медом. Достаточно пары часов, чтобы к меду прилипли мошки. Удалить их оттуда поможет горячий мыльный раствор.

Избавить дом от раздражающих насекомых можно самостоятельно. Если не получается добиться успеха, выручит клининг. Компания Cleanon решает большинство вопросов, связанных с наведением чистоты и порядка в квартире. Также в список услуг входит уборка перед рождением ребенка, после ремонта и др.

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