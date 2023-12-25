Как изменилась жизнь крымчанина, выигравшего 1 млн в «Новогоднем миллиарде»-2023

До нового года остались считанные дни, а это значит, что совсем скоро, 1 января 2024 года, пройдет самый долгожданный для любителей «Русского лото» тираж — «Новогодний миллиард».

Новогодний розыгрыш «Русского лото» всегда ждут с особенным трепетом. Этот тираж ежегодно дарит своим участникам невероятные эмоции, а некоторым из них – крупные денежные призы. В 2023 году общая сумма выигрышей в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» составила 2 524 046 635 рублей — это рекорд года среди всех лотерей в России по общей сумме выигрышей в одном тираже. Благодаря новогоднему тиражу в стране появились 75 лотерейных миллионеров, а нижегородцы Александр Земсков с супругой выиграли 1 000 0000 000 рублей.

Одним из счастливчиков, оказавшихся в рядах лотерейных миллионеров новогоднего тиража «Русского лото» 2023 года, стал житель Республики Крым. Нам удалось узнать, как изменилась его жизнь после получения выигрыша.

На выигранный миллион санитар крымской больницы отремонтировал маме дом

1 января 2023 года санитар крымской больницы Анатолий Пульбер* по итогам главного лотерейного розыгрыша «Русского лото» — «Новогоднего миллиарда» выиграл 1 000 000 рублей. Билет на 1473-й тираж, который впоследствии оказался счастливым, мужчина приобрел в мобильном приложении «Столото» накануне Нового года.

В начале года на оформлении выигрыша в московском лотерейном центре «Столото» победитель поделился, что отложит призовые средства в качестве накоплений. Спустя почти год после заветного тиража планы победителя поменялись. И нам удалось узнать, как ему живется в роли лотерейного миллионера.

Выигрыш потратил на ремонт маминого дома. После победы у меня появилась вера, что я смогу выиграть еще раз. Одна моя знакомая как-то сказала, что хочет выиграть хотя бы 100 тысяч рублей. А я вот считаю, что нужно желать большего, ставить перед собой глобальную цель и идти к ней! Даже если речь идет о выигрыше в лотерею, который зависит только от удачи, — размышляет Анатолий.

Победитель хочет встретить Новый 2024 год с семьей в уютном домике, где вокруг будет много снега. На предстоящий розыгрыш «Новогоднего миллиарда» мужчина приобретает билеты в течении всего декабря, как и в прошлой раз.

Куплю от 40 до 60 билетов. Этот новогодний тираж «Русского лото» будет шестой по счету, в котором я приму участие. Но я никогда не смотрю прямой эфир по телевизору. Очень нервничаю и волнуюсь во время розыгрыша, поэтому просто потом проверяю итоги на сайте «Столото». Желаю тем, кто сейчас читает мою историю, увидеть при проверке билетов 1 января на экране заветный миллион рублей, который осуществит вашу мечту! — с улыбкой говорит Анатолий.

К слову, участникам лотерей из Республики Крым везет в новогодних тиражах «Русского лото». С 2019 по 2023 годы 8 жителей региона стали лотерейными миллионерами. А совокупный выигрыш всех участников региона в «Новогодних миллиардах» за пять лет составил почти 605 000 000 рублей.

Новый шанс на миллиард

Уже 1 января 2024 года состоится традиционный новогодний тираж, в котором будет разыграно более 2 000 000 000 рублей. Главный приз — 1 000 000 000 рублей. Вероятность, что он достанется одному человеку, составляет более 60%, но также может случиться, что его разделят поровну двое или более победителей.

Билет «Новогоднего миллиарда» – это не просто лотерейный билет за 150 рублей, это шанс выиграть внушительный приз. «Новогодний миллиард» от «Русского лото», как и все тиражи лотерей, распространяемых «Столото», проводится под контролем независимой тиражной комиссии, которая следит за честностью и прозрачностью розыгрыша. Выиграть может любой, поэтому не упускайте свой шанс стать следующим миллионером в Новый год!

* Фото публикуется с разрешения победителя