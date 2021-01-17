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Как Керчь борется со снежной стихией

Как Керчь борется со снежной стихией

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 19:40 17.01.2021

Керчь с раннего утра борется со снегопадом. Едва на город обрушилась сильная метель, коммунальные службы города приступили к работе по ликвидации снежных заносов.

Как Керчь борется со снежной стихией

С 6 утра на муниципальных дорогах и во дворах трудятся работники МУП «ЖилсервисКерчь». В работе задействованы 5 единиц техники, в том числе два трактора на расчистке дорожного полотна от снега, два пескоразбрасывателя и машина аварийной службы. Около 60 дворников заняты на расчистке тротуаров и подходов к жилым домам на придомовых территорий. Еще 25 дворников следят за состоянием территорий остановок общественного транспорта, где по необходимости была произведена посыпка песком. Коммунальные службы прилагают все усилия для борьбы со снежной стихией, однако метель еще не прекратилась и количество снега увеличивается, — проинформировал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Как Керчь борется со снежной стихией

По его словам, каждая управляющая компания обязана своевременно выполнять работы по очистке от снега и посыпке тротуарных дорожек своего жилого фонда. Особое внимание уделено остановкам.

Как Керчь борется со снежной стихией

Порядка сотни сотрудников МУП «ЖилсервисКерчь» задействованы в этой работе. Люди продолжают работать в мороз, — рассказал Бороздин.

Как Керчь борется со снежной стихией

Параллельно работает сегодня и дорожная служба ГУП РК «Крымавтодор».

Как Керчь борется со снежной стихией

Это предприятие отвечает в Керчи за очистку дорожного полотна от снега и подсыпке противогололедным материалом дороги от въезда в город до Чкаловского кольца, ул. Годыны, Шоссе Героев Сталинграда, Аджимушкайского шоссе и ул. Коммунаров, улицы Генерала Петрова, Войкова и Кулакова (до паромной переправы), ул. Мирошника, ул. Фрунзе, ул. Фурманова, ул. Глухова. В работе задействованы 5 единиц спецтехники для расчистки и посыпки, 1 трактор и 1 погрузчик, — отметил глава городской администрации.

Как Керчь борется со снежной стихией

Он напомнил керчанам, что сообщать о всех происшествиях, нестандартных ситуациях, авариях на сетях, а также гололедице на дорогах можно в круглосуточную Единую диспетчерскую службу по тел.: +7 (978) 909-11-35.

Как Керчь борется со снежной стихией

Коммунальные службы Керчи прилагают все усилия для борьбы со стихией, однако метель не прекращается. Несмотря на прилагаемые усилия, в условиях снегопада и непростой обстановки на дорогах глава администрации попросил автомобилистов быть внимательнее за рулем.

Как Керчь борется со снежной стихией

Фото: администрация Керчи.

Как Керчь борется со снежной стихией

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