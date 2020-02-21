Как купить квартиру в новостройке по госпрограмме? Эксперты подсказывают

Свое жилье – тем более, квартира в новостройке — мечта многих россиян, однако не для всех оно доступно из-за высокой стоимости. Именно в таких случаях на помощь гражданам, отмечают эксперты портала Новострой-М , приходит государство.

Кто может воспользоваться программами по приобретению жилья, и какие из них наиболее популярные и есть ли минусы у субсидирования?

Для кого разработаны жилищные программы

Некоторые категории россиян могут рассчитывать на государственные субсидии, компенсации и выплаты при покупке недвижимости, в том числе при оформлении ипотечного кредита. Если говорить проще, все подобные программы – это финансовая помощь социально-незащищенным или же людям с невысоким уровнем дохода, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Как рассказал Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс», в России сейчас действуют следующие программы: «Жилище», разновидность этой же программы – «Доступное жилье для молодой семьи», программа материнского капитала, семейная ипотека, военная ипотека, программы для бюджетников, ученых, для тех, кто решил переехать в сельскую местность. Также по всей стране действует программа «Ветхое жилье». И это еще не полный список.

Таким образом, государство помогает:

молодым семьям,

молодым специалистам,

военнослужащим,

бюджетникам (работающим в сферах здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, занятости населения и др.),

тем, кто в принципе не имеет недвижимости или же она нуждается в расширении,

проживающим в ветхом или аварийном жилье,

переезжающим в другие регионы – вынужденно или добровольно,

инвалидам,

ветеранам боевых действий,

участникам ВОВ и т.д.

Как видим, программ, помогающих решить жилищный вопрос, немало. При этом в каждом регионе они имеют свои нюансы, поэтому вначале нужно внимательно изучить официальные интернет-сайты органов местного самоуправления. Также возможно индивидуальное решение ситуации.

Программ много – сделок мало

Несмотря на множество жилищных госпрограмм, применяют их не так уж и часто. Возможно, дело не столько в малой информированности россиян, сколько в том, что не каждой программой легко воспользоваться.

Срок получения сертификата может растянуться на несколько месяцев, у него ограниченный срок действия, которого часто недостаточно, чтобы качественно выбрать объект покупки, получить одобрение по ипотеке и оформить сделку. Часто претенденты и вовсе получают отказ в связи с неполным пакетом документов или несоблюдением какого-то параметра.

Сейчас наиболее доступные и популярные у покупателей новостроек программы – это материнский капитал и семейная ипотека, которые, кстати, «распиарены» на самом высоком уровне, так как стимулируют повышение рождаемости. Также востребована военная ипотека.

Так, в жилых комплексах ГК ПИК в 2019 году 11% клиентов воспользовались ипотечными программами с господдержкой. Доля клиентов, использующих материнский капитал в качестве первого взноса, составляет 5-6%.

В проектах ГК «Инград», по словам Вячеслава Приймака, руководителя направления по развитию ипотечных программ компании, процент сделок с привлечением субсидий составляет примерно 5-7%. В ЖК «Румянцево-Парк» от компании Lexion Development за 2019 год было заключено порядка 3% сделок по программе «Семейная ипотека» и уже около 1% с начала текущего года.

Как уточнил Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development, материнский капитал при первоначальном взносе используется покупателями довольно нечасто, в основном его применяют при частично-досрочном погашении ипотечного кредита. В связи с этим отследить точное количество сделок довольно проблематично.

Андрей Колочинский отметил, что при покупке жилья в ЖК «Кварталы 21/19» клиенты чаще всего пользуются программой материнского капитала, а также семейной ипотекой, однако «доля сделок с использованием этих программ невелика».

Но процент сделок с использованием госсубсидий все же растет. Как рассказал Юрий Никитчук, руководитель направления клиентских программ и ипотеки ПИК, в 2019 году доля клиентов с ипотекой с господдержкой выросла на 8%. Доля клиентов, воспользовавшихся маткапиталом в качестве первого взноса, в среднем выросла на 3%.

Алексей Лухтан также констатировал, что в 2019 году количество сделок с привлечением маткапитала и при участии семей в программе «семейная ипотека» со сниженной процентной ставкой возросло в 2 раза по сравнению с 2018-м годом.

В целом девелоперы стараются работать со всеми возможными программами, особенно крупные игроки, привлекая к сотрудничеству все ведущие банки – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Абсолют Банк, Россельхозбанк, Банк Дом.РФ и т.д.

Маткапитал, семейная и военная ипотеки

Более активное использование семейной ипотеки в первую очередь связано с тем, что снизилась ипотечная ставка – вместо 6% она теперь начинается от 4,5%. Также были изменены ключевые условия программы.

Так, была увеличена максимальная сумма кредита – для жителей Московского региона она составляет 12 млн рублей (ранее – 8 млн рублей), плюс семейная ипотека стала распространяться не только на 2-го и 3-го детей, но и на 4-го и далее.

По мнению экспертов, увеличение объема материнского капитала и его выдача уже за первого ребенка также может стать хорошим драйвером для стимулирования спроса на новостройки. Теперь семья с тремя детьми для решения жилищной проблемы получит более 1 млн руб. (ранее государство обязалось выдавать 450 тыс. руб. на погашение ипотеки за рождение третьего ребенка).

Еще одно нововведение – с середины февраля 2020 г. маткапитал можно использовать при покупке жилья в новостройках, продаваемых по схеме с эскроу, а в прошлом году его разрешили направлять на строительство или реконструкцию дачного дома. Срок действия программы был продлен до конца 2026 года.

Основные документы, которые понадобятся для участия в программе семейной ипотеки и с использованием материнского капитала:

паспорта супругов,

свидетельство о заключении брака,

СНИЛС,

свидетельства о рождении всех детей или их паспорта (при усыновлении – соответствующее свидетельство),

копии трудовых книжек,

справки о доходах обоих заемщиков – по форме банка или 2-НДФЛ,

сертификат маткапитала,

документы, подтверждающие наличие ипотеки и факт приобретения жилья или земельного участка под строительство.

По словам Андрея Колочинского, программа материнского капитала является сейчас самой распространенной. В 70% случаев средства, полученные по ней, направляются на улучшение жилищных условий. А вот семейная ипотека пока только набирает популярность.

Так, в 2018-2019 годах в Московской области, которая занимает первое место по объемам выдачи семейной ипотеки, было оформлено всего 5 800 таких ипотечных кредитов, в Москве этот показатель равен 4 400. Всего же по стране доля сделок с семейной ипотекой составляет 2% от общего объема выдачи ипотечных кредитов.

Низкая популярность программы связана с тем, что с момента ее запуска (2018 год) прошло еще мало времени: многие семьи еще не успели родить второго или третьего ребенка или пока что не озадачились вопросом улучшения жилищных условий.

Стоит отметить и основное ограничение при использовании материнского капитала. Когда средства материнского капитала направляются на улучшение жилищных условий, родители обязаны наделить ребенка долей в приобретаемом жилье. Если квартира покупается в новостройке, тогда право собственности оформляется после ввода дома в эксплуатацию, тогда же и происходит выделение долей.

Если квартира приобретается с использованием ипотечных средств, в этом случае недвижимость находится под обременением до окончания расчетов с банком, и также нет возможности выделить ребенку долю. Поэтому в обоих случаях оформляется письменное нотариально заверенное обязательство родителей выделить долю позже.

Проблема заключается в том, что впоследствии такие семьи не могут улучшить жилищные условия, точнее – не могут продать старую квартиру и приобрести новую в ипотеку. Банки отказываются принимать в залог объекты недвижимости с выделенными долями, в свою очередь при продаже квартиры органы опеки следят, чтобы не нарушались права несовершеннолетних и требуют выделения детских долей в новом жилье.

Еще одна востребованная жилищная госпрограмма – военная ипотека. На нее могут рассчитывать военнослужащие, состоящие в специальной накопительно-ипотечной системе минимум 3 года и достигшие 21 года.

Основным источником формирования накоплений являются взносы, поступающие из федерального бюджета. Накопительный взнос, который будет выделен участникам НИС в 2020 году, равен 288,4 тыс. руб. – это 24 тыс. руб. в месяц.

Основные документы, необходимые для получения военной ипотеки:

анкета-заявление,

свидетельство участника НИС,

копии всех страниц паспорта,

письменное согласие на обработку персональных данных.

Как было упомянуто выше, материнский капитал теперь можно направлять на покупку квартиры в доме, который реализуется с помощью эскроу-счетов, а вот для военной ипотеки такой поправки сделано не было.

По словам одного из экспертов, на это даже нет запроса от «Росвоенипотеки» (учреждение обеспечивает функционирование программы ипотечного кредитования для военных), и в ближайшем будущем никаких подвижек по этому вопросу не предвидится.

Таким образом, военная ипотека сейчас имеет серьезные ограничения и военнослужащие могут взять кредит на квартиру далеко не в каждой новостройке.

Цифровизация спешит на помощь

Процесс получения ипотеки с использованием самых популярных жилищных госпрограмм постоянно совершенствуется. Так, в последнее время стала довольно востребованной опция «цифровая ипотека», которая в разы упрощает подачу заявки сразу в несколько банков для получения самого выгодного предложения.

Сервис предоставляет возможность собрать все предложения банков в одном месте и подать заявку на ипотеку из своего личного кабинета заемщика. Ипотечный менеджер в офисе продаж подготовит полноценную заявку и направит ее в банки-партнеры, а по итогам потенциальный заемщик получит ответ от банков с условиями в своем личном кабинете.

Чтобы подать онлайн-заявку на ипотеку, необходимы заполненная анкета, скан всех страниц паспорта, заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах (2-НДФЛ или по форме банка). Многие банки также требуют СНИЛС и военный билет для мужчин, не достигших 27-летнего возраста. Срок действия справок о доходах и заверенной копии трудовой книжки составляет 30 дней с даты выдачи.

Как рассказал Юрий Никитчук, ГК ПИК одна из первых разработала специальный конфигуратор для получения ипотеки онлайн. Клиенты могут заполнить на сайте компании единую ипотечную анкету, которая автоматически направляется в выбранные банки.

Если вы планируете воспользоваться программой «семейная ипотека» или «военная ипотека», нужно поставить галочку в соответствующей графе, и банки просчитают кредит по сниженной ставке с учетом специфики вашей заявки. По словам Юрия Никитчука, более 98% всех клиентов, которые подают заявку через ПИК, получают одобрение как минимум в одном из банков.

В любом случае, если у клиентов возникают какие-либо сложности в процессе приобретения квартиры с использованием госсубсидий, девелоперы стараются оказать таким клиентам поддержку и отстоять их права при общении с банком.

Источник: Новострой-М

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