Как купить виллу в Алании: пошаговый гид для иностранцев

Алания занимает особое место на карте Турецкой Республики. Живописный курорт располагается на берегу Средиземного моря и привлекает многих иностранных инвесторов своими великолепными пляжами, развитой городской инфраструктурой, относительно невысокими ценами на жилье. Однако покупка недвижимости за рубежом всегда сопряжена с определенными рисками. Чтобы купить виллу в Алании и не прогадать, стоит заранее ознакомиться с особенностями местного законодательства и этапами приобретения частного жилья.

Виды вилл в Алании

Виллы в Алании — это всегда простор, спокойная обстановка и комфорт в проживании. Дома обычно имеют большую площадь и могут располагаться как на берегу моря, так и в красивой местности ближе к горам. Все предложения на рынке курорта можно разделить на две категории:

Отдельно стоящие виллы — автономные постройки, которые располагаются в отдаленных от центра кварталах. Это просторные дома с собственными бассейнами, садами, огороженной территорией. Все вопросы по уходу и обслуживанию таких объектов ложатся на плечи домовладельца.

Дома в составе жилых комплексов — представляют собой группы из нескольких вилл, которые объединены общей территорией и внутренней инфраструктурой. За обслуживание и содержание комплекса отвечает управляющая компания, которой собственники недвижимости платят ежемесячный взнос — айдат.

Сколько стоят частные дома

Покупка виллы — это дорогостоящее приобретение, поскольку частные дома в Алании обычно стоят дороже квартир. Цены зависят от множества факторов, в том числе от типа недвижимости. Так, варианты в составе жилых комплексов стоят в среднем от 150 000 €, отдельно стоящие дома — от 300 000 €.

Пошаговое руководство к приобретению дома в Алании

Приобретение недвижимости в Турции для иностранцев имеет практически те же правила, что и для местного населения. Однако незнание законов или турецкого языка может вызывать определенные сложности, поэтому многие зарубежные инвесторы предпочитают пользоваться услугами риелторских агентств.

Если вы хотите действовать самостоятельно, приобрести дом на берегу моря поможет наша пошаговая инструкция:

Изучите местный рынок недвижимости. Перед принятием решения стоит ознакомиться с ценами на виллы, оценить возможную доходность от аренды. Выберите район. Если вилла покупается для сдачи внаем, лучше отдавать предпочтение популярным туристическим локациям — Центру или Оба. Чтобы получить ВНЖ и переехать жить в Турцию, иностранным гражданам лучше выбирать более спокойные районы — Конаклы, Тосмур, Джикджилли. Подберите виллу. Желательно лично выполнить осмотр объекта, чтобы проверить его состояние и вовремя заметить недостатки. В этот момент очень важно воспользоваться услугами риелтора, который поможет обойти подводные камни и проверит юридическую чистоту документов на недвижимость. Забронируйте дом. Далее покупателю нужно внести задаток (около 10% от общей стоимости), после чего цена фиксируется, а объект снимается с продажи. Подготовьте документы. Для оформления сделки необходимо посетить Налоговую службу для получения ИНН и открыть счет в одном из банков. Заключите договор купли/продажи. Обе стороны сделки подписывают соглашение, после чего покупатель передает продавцу остаток суммы. Получите ТАПУ. На последнем этапе покупателю необходимо зарегистрировать собственность в Кадастровом управлении. Спустя 5 дней после подачи заявки ему на руки выдают ТАПУ — документ, который подтверждает право владения недвижимым имуществом.

В завершение останется только заключить абонентские договора с коммунальными службами. Также не забывайте, что покупка недвижимости в Турецкой Республике — это необходимость уплаты налога, который составляет 4% от стоимости приобретения.

Чтобы избежать неприятностей и совершить безопасную сделку, заручитесь поддержкой профессионального риэлторского агентства. Специалисты знают в деталях, как купить дом в Турции, и готовы помочь вам выгодно инвестировать средства в один из самых живописных курортов страны.

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