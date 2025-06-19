Имя Михаила Гуцериева давно известно широкой аудитории, включая тех, кто интересуется бизнесом, политикой и музыкальной культурой. Разнообразие сфер его деятельности впечатляет, создавая впечатление многогранной личности, добившейся успеха в самых разных направлениях, в том числе и в творчестве, сообщает pronedra.ru.

Поэзия стала увлечением Гуцериева еще с юности. Его творчество высоко оценивают литературные критики, которые считают его современным классиком и выдающимся автором песен последнего десятилетия. Многие звезды российской эстрады — Николай Басков, Стас Михайлов и Полина Гагарина — неоднократно обращались к его стихам для своих песен.

В 2025 г. Сафарбекович получил почетное звание «Легендарный поэт» на премии МузТВ. Ранее он становился лауреатом «Золотого граммофона», признавался поэтом года на фестивале «Песня года» и получал награды Союза писателей России. Его тексты легли в основу десятков популярных песен, а всего опубликовано 11 музыкальных сборников с его произведениями.

Гуцериев также проявляет себя как композитор. В детстве он освоил игру на скрипке и фортепиано, позже начал создавать музыкальные произведения. Его продюсерский центр реализовал множество успешных шоу, мюзиклов и проектов на российском телевидении.

Параллельно с творческой деятельностью Михаил Гуцериев активно инвестирует в перспективные направления бизнеса, особенно в IT-сектор и онлайн-ритейл. Бренд «Сафмар» сегодня ассоциируется с высоким уровнем сервиса и комфортом в гостиничном бизнесе, заменяя ушедшие международные сети на российском рынке. В ближайшем будущем ожидается реализация новых бизнес-инициатив и общественных проектов, связанных с его деятельностью.

Особое место в работе Гуцериева занимает благотворительность, большая часть которой реализуется через подконтрольные компании. Среди основных направлений — поддержка религиозных организаций (строительство и восстановление православных храмов, мечетей, синагог, буддистских дацанов), культурных и спортивных мероприятий, а также сохранение исторического наследия. Помимо этого, финансируется строительство и ремонт образовательных и медицинских учреждений, помощь детским домам и приютам, поддержка незащищенных слоев населения, а также развитие молодых предпринимателей и стартапов.

Общая сумма средств, ежегодно направляемых Михаилом Гуцериевым и его компаниями на благотворительные проекты, исчисляется миллиардами рублей. Реализованные инициативы уже существенно улучшили качество жизни множества людей в России и за ее пределами.

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