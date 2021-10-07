Как молодежь Крыма поздравила Владимира Путина с 69-летием

Сегодня Президенту России Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Глава государства получает множество поздравлений, в том числе из Крыма. В этой массе признаний и пожеланий отметим молодежную тематику.

Молодые крымские исполнители рэпа сочинили композицию и сняли видеоклип с использованием инсталляций арт-пространства «Таврида». При этом, граффити с изображением Владимира Путина снимались в разных уголках полуострова. Ролик посвятили имениннику.

Владимир Путин для Крыма больше, чем супергерой. И слова, которые звучат в песне, написаны от чистого сердца. Надеюсь, что Владимиру Владимировичу понравится наше крымское поздравление, — рассказал журналистам автор песни Влад Молчанов.

Видео – Крым24 :

Кроме того, представители всех национальностей Крыма ко дню рождения Президента России Владимира Путина организовали флешмоб. Видеоролик также презентован каналом «Крым-24».

Огромный портрет президента — размером более 70 квадратных метров — собрали из фрагментов в урочище Таш-Джарган в Симферопольском районе. Во флешмобе приняли участие представители всех национальностей, которые живут на полуострове. Сьемки прошли в знаковых местах республики, которые крымчане связывают с президентом России: Крымский мост, международный аэропорт Симферополь им. И. А. Айвазовского и Митридатская лестница в Керчи, — говорится в комментарии к видеоролику.