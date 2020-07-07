Как «мониторят» крымские отели и пансионаты

Состоялся очередной выезд мониторинговой группы по контролю за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора объектами размещения (санатории, гостиницы, пансионаты, гостевые дома). Совместная группа Роспотребнадзора, минздрава и минкурортов РК посетила отели и пансионаты в Судаке и в пгт. Новый Свет.

Цель данных выездов — консультации и выявления нарушений по соблюдению предписаний. Прежде всего, это контроль эпидемиологической ситуации в регионе. А также разъяснения сотрудникам объектов размещения важности сохранения благоприятной эпидобстановки в регионе, благодаря, в том числе, соблюдению ими требований Роспотребнадзора, — рассказали в министерстве курортов и туризма РК.

На данный момент 650 объектов в Крыму взяли на себя ответственность по соблюдению всех мер дезинфекции территорий, профилактики заболевания, обязательной термометрии сотрудников и гостей, соблюдению социальной дистанции в общепите, на пляжах, местах общего пользования. Пользователи пляжей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора обеспечивают соблюдение социальной дистанции, обработку открытых и металлических поверхностей, обеспечивают в закрытых помещениях наличие необходимых дезинфекторов, рециркуляторов и соблюдение масочного режима.

Везде мы встречаем понимание, все те замечания, на которые мы указываем, мгновенно устраняются. Туристы едут в Крым очень активно, прежде всего на ЮБК, но постепенно растет и число отдыхающих на западном и в восточном Крыму. В целом заполняемость отелей составляет 40-90% в разных объектах. У Крыма очень хорошие перспективы наверстать упущенное время сезона в период карантина, но крайне важно при этом сохранить здоровье как крымчан, так и гостей полуострова, — отметил Вадим Волченко.

Соблюдение санитарных требований – это вынужденная мера для недопущения ухудшения ситуации в регионе. Руководители объектов прежде всего сами заинтересованы в том, чтобы не допустить заболевания на своей территории. По словам министра курортов и туризма РК Вадима Волченко, соблюдение рекомендаций — это личная ответственность и каждого крымчанина, и каждого гостя Крыма.