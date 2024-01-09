Как морпехи Черноморского флота бьют врага на правом берегу Днепра

Морпехи Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации украинских военнослужащих на правом берегу Днепра.

Получив точные координаты цели, артиллеристы оперативно навели свои орудия и уничтожили противника 122-мм снарядами из гаубицы Д-30. На всю работу у морских пехотинцев было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для подразделений ВСУ, расположившихся на правом берегу Днепра, — рассказал в Миноороны РФ и продемонстрировали видео уничтожения врага.