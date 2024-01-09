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Как морпехи Черноморского флота бьют врага на правом берегу Днепра

Как морпехи Черноморского флота бьют врага на правом берегу Днепра

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:48 09.01.2024

Морпехи Черноморского флота уничтожили пункт временной дислокации украинских военнослужащих на правом берегу Днепра.

Получив точные координаты цели, артиллеристы оперативно навели свои орудия и уничтожили противника 122-мм снарядами из гаубицы Д-30. На всю работу у морских пехотинцев было всего несколько минут, чтобы остаться незамеченными для подразделений ВСУ, расположившихся на правом берегу Днепра, — рассказал в Миноороны РФ и продемонстрировали видео уничтожения врага.

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