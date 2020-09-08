Как Москва собирается решать «водную проблему» Крыма

Никакой паники, это реальная обстановка… Есть четко распланированные действия, — сказал Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения Симферополя, населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Внешне может показаться, что все действия властей: сужение графиков подачи воды и установка синих пластиковых бочек по микрорайонам (половина из них все еще стоят сухие). А на деле… В свои руки решение проблемы водоснабжения Крыма взяли федеральные власти. Только Москва предупреждает: процесс этот не быстрый. «Сказочных» и немедленных (но дорогих и бесперспективных) водовод с материка, опреснительных станций не будет. Для начала нужно научиться воду правильно распределять и экономить.

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров побывал в Крыму, проверил ряд объектов в рамках ФЦП, уделил внимание «водной проблеме».

Мы понимаем, что запасов воды недостаточно даже исходя из тех, что перебрасываются сейчас по Крыму. По факту ряд районов уже сегодня существует в режиме ЧС. Долгое время в регионе особых сложностей не возникало, но сегодня ситуация с водой в Крыму достаточно сложная и решить ее оперативно трудно, — сказал Сергей Назаров в интервью РИА Новости Крым . — Что можно сделать в данной ситуации? Перераспределить имеющиеся ресурсы, чтобы максимально сбалансированно пройти засушливый период до восстановления запасов воды на полуострове. Мы рассмотрели вопрос увеличения возможности подачи воды с Новогригорьевского водозабора: там можно ввести дополнительно шесть скважин в течение недели. Но, по сути, других вариантов пока нет кроме переброски части воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ в Симферопольское, чтобы поддержать Симферополь.

Ключевой тезис: быстро и эффективно проблему не решить. Все, что делалось в этом году для водоснабжения Симферополя – принимается, но этого недостаточно.

Что сделал Крым в оперативном порядке? Обустроили Ивановский водозабор, отремонтировали трубу, чтобы вода поступала в Симферополь. И это на время спасло ситуацию. Но засуха продолжилась. Поступило предложение переброски воды: есть Тайганское и Белогорское водохранилища, они лучше наполняются, стоки формируются более стабильно. Хотя и там запасов недостаточно, в том числе потому, что еще весной воду оттуда перекачивали в Феодосию и Керчь, где изначально ситуация была еще хуже. С начала формирования ФЦП в своих решениях мы шли от простого к сложному. Была очевидной проблема Востока Крыма. Регион – самый тяжелый в плане водообеспечения, там не было никаких источников, кроме Северо-Крымского канала, который был перекрыт Украиной в 2014 году. На сегодняшний день в определенной степени вопрос решен. Но он не решен еще в полной мере с точки зрения доведения воды до потребителя, так как комплекс мероприятий по обеспечению Востока Крыма водой ещё в процессе реализации. Но работает схема подачи воды с трех водозаборов. Пока строится тракт водоподачи, весь объем сначала сбрасывается в канал. Тем не менее, это решает вопрос обеспечения водой восточных территорий Крыма. Феодосия и Керчь теперь водой обеспечены, — отметил Назаров.

По словам заммминистра, ситуация с графиками и ограничениями – жесткая, но неизбежная.

На сегодняшний день ситуация достаточно жесткая. Те решения, которые приняты сейчас, это тактическая, временная мера. Что касается жалоб на потерю воды в водозаборе, который оперативно построили военные. Я летал по всему маршруту, смотрел, как работает. Да, есть вопрос, сколько воды доходит до Симферопольского водохранилища. Но почему происходят утечки? Это быстросоединяемые трубы, это гидравлика, которую сейчас еще досчитывают, сколько должно быть перекачивающих станций, чтобы выдержать давление. Да, трасса большая, возникают утечки, но вопросом занимаются. Другого решения по наполнению водохранилищ пока нет, — подчеркнул Сергей Назаров.

Тем временем, Минэкономразвития РФ рассматривает проект восстановления Межгорного водохранилища, которое пустует с момента перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Решение по этому объекту пообещали принять до конца года. Крупнейшее на полуострове Межгорное водохранилище строили с 1981 по 1991 год, а гидроузел на нем ввели в эксплуатацию в 1989-м. В водохранилище по дюкерному каналу подавалась днепровская вода из Северо-Крымского канала для последующей перекачки в Симферополь и Севастополь в засушливые годы. Что теперь? Планируется сбор паводковой воды из крымских рек Салгир, Кача и Альма именно в Межгорное водохранилище. Предлагается заполнить его 30 миллионами кубометров воды. Ориентировочно, срок реализации проекта — до 2024 года, стоимость — 25 миллиардов рублей.