Как можно узнать о положенных льготах и пособиях

Многие имеют право на льготы, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и куда обратиться за помощью. Рассказываем о принятых и готовящихся к принятию нормах подробнее

Как узнать, какие льготы положены.

Информация о доступных мерах социальной поддержки появляется в личном кабинете на портале Госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений.

Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие‑либо льготы. Со временем перечень жизненных ситуаций будет расширяться.

А есть другие способы узнать о них?

Да. Также получить информацию о доступных мерах социальной поддержки можно при личном обращении в МФЦ, а с 1 июля 2021 года такое информирование будет доступно еще и по телефону Единого контактного центра.

Кроме того, с 1 июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале Госуслуг.

Какие изменения планируются в законодательстве?

Новый законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, — это шаг для предоставления мер поддержки в беззаявительном порядке либо по одному только заявлению.

Согласно ему, регионы смогут использовать ЕГИССО для назначения мер социальной поддержки в беззаявительном порядке или на основании одного заявления. Все необходимые сведения (например, о доходах) будут автоматизировано получать из других источников (в данном примере — из ФНС), без участия граждан и без бумажных запросов. При этом инициатива не запрещает обращаться лично в органы соцзащиты или МФЦ.

Материал подготовлен пресс-службой Госдумы.