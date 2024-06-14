Как начисляется кэшбэк по кредитной карте

Кэшбэк — это вознаграждение, которое владелец кредитки получает ежемесячно за активное использование кредитного лимита. Чем больше безналичных покупок и платежей — тем больше бонус, который возвращается на счёт по итогам месяца.
Кредитная карта с кэшбэком позволяет получать дополнительный доход. Отслеживать выгодные акции удобно в приложении банка. Размер вознаграждения зависит от категории покупок, вида кредитки и места совершения покупки (если продавец участвует в партнёрской программе банка, процент выше).
Каждый месяц заёмщик выбирает один из предложенных вариантов:
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четыре статьи расходов, по которым будет начисляться 5% от потраченной суммы;
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три вида трат с кэшбэком 5% + 1% на все покупки.
Важно заранее продумать, в каких категориях предстоит больше всего расходов: кафе и рестораны, электроника, одежда и обувь, образование и прочие. Поменять выбранные категории в текущем месяце не получится.
Дополнительно можно получить до 100% в случайной категории (в том числе на любимые бренды и маркетплейсы) — достаточно раскрутить барабан суперкэшбэка.
Кэшбэк не возвращается с покупок, оплаченных по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Вознаграждение начисляется до 10-го числа следующего месяца: с расходов по кредитке в апреле размер частичного возврата будет рассчитан до 10 мая.
Контролировать сумму кэшбэка удобно в интернет-банке или мобильном приложении. Начисленное вознаграждение можно перевести на свой счёт и потратить на что-то нужное или приятное.
Как владельцу кредитки заработать на кэшбэке
Нужно следовать следующим рекомендациям:
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каждый месяц выбирать любимые категории из предложенного банком перечня;
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отслеживать акции и специальные предложения от банка и партнёров.
Важно внимательно изучить условия договора и разобраться в механике начисления вознаграждения. Бездумная погоня за кэшбэком чревата для владельцев кредиток незапланированными тратами. Необходимо контролировать расходы и тратить только ту сумму, которую получится внести на счёт без ущерба для бюджета.
Как оформить кредитку с выгодным кэшбэком
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Подать заявку онлайн или в отделении банка.
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Дождаться одобрения — решение известно в течение двух минут.
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Подписать договор.
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Получить и активировать карточку.
Кредитные карты предназначены для граждан РФ старше 21 года. Заёмщик должен иметь постоянный доход от 10 000 ₽ после вычета налогов, а также непрерывный трудовой стаж от трёх месяцев.
Для оформления потребуется паспорт. Заёмщикам, которые получают зарплату и прочие доходы на счёт в другой финансовой организации, можно дополнительно предоставить справку о доходах и суммах налога физического лица или справку по форме банка. В этом случае можно рассчитывать на более высокий лимит.
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