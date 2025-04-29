Как начисляются проценты по кредитным картам

Кредитка — удобный финансовый инструмент, который позволяет расплачиваться за покупки, не имея при себе наличных или дебетовой карточки. Но многие не задумываются о том, как именно начисляются проценты за потраченные с кредитки средства. Расскажем, как это происходит.

Льготный период

Когда вы используете кредитку, то фактически берете деньги в долг. После этого каждый отчетный период вы получаете выписку, где указана потраченная сумма, а также минимальный платеж, который нужно внести.

При этом почти всегда у кредиток действует беспроцентный или льготный период — срок, в течение которого можно использовать деньги бесплатно. Главное, успеть вовремя вернуть назад всю потраченную сумму. Если этого не сделать, то на остаток долга начнут начислять проценты.

Например, вы оформили в банке кредитку с беспроцентным периодом в 60 дней. И за два месяца сняли с нее 50 000 рублей.

Если вы погасите всю сумму на 59-й день, банк не начислит вам никаких процентов. Однако, если на 61-й день вы не произведете платеж, проценты начнут начисляться на всю использованную сумму.

Важный момент: чтобы сохранялся льготный период, ежемесячно необходимо выплачивать часть долга, которая составляет от 3 до 10% в зависимости от условий вашего банка.

Процентная ставка, на основе которой будет формироваться ежемесячный платеж, указана в вашем договоре. Поэтому о ее размере вы сможете узнать заранее. Но точная сумма платежа станет известна только в день расчета: величина задолженности по кредитке будет зависеть от совершенных трат.

Как правило, у клиента есть 20 дней для внесения ежемесячного платежа. Если не уложиться в этот срок, то действие льготного периода завершится, и вам придется начать выплачивать проценты.

Формула для вычисления процентов

Чтобы понять, как формируются проценты, используйте формулу:

Переплата за просроченные дни = A (сумма долга) x (B/100) (ставка по процентам) / 365 (число дней в году) x C (число дней просрочки).

Давайте разберем эту формулу подробнее.

Сумма долга — общая сумма, которую вы должны банку на данный момент.

Ставка по процентам — годовая ставка, которую устанавливает кредитор.

Число дней просрочки — период, на который вы задержали платеж.

Например, если ваш долг по карточке составляет 50 000 рублей, процентная ставка — 24% в год, и вы задержали платеж на 10 дней, расчет будет выглядеть так:

50 000 × (24 / 100) / 365 x 10 = 50 000 × 0,24 / 365 x 10 = 328,8 руб.

Таким образом, в результате задержки платежа к основной сумме долга в 50 000 рублей вам придется дополнительно выплатить 328 рублей 80 копеек.

Способы начисления

Обратите внимание на то, как банк рассчитывает проценты.

Некоторые кредитно-финансовые учреждения начинают отсчет с момента окончания льготного периода. Другие — со дня образования задолженности.

Как это предусмотрено в вашем случае, можно узнать из договора, который вы подписывали при оформлении карточки.

Кредитный лимит

Некоторые кредитно-финансовые организации предлагают установить лимит трат по кредитке — чтобы обезопасить клиента от чрезмерных трат. Вы можете заранее определить максимальную сумму, которую готовы потратить. Но помните, что проценты в любом случае будут начисляться на использованную сумму.

Штрафы за просрочку платежа

Если вы не внесете минимальный платеж вовремя, банк может увеличить процентную ставку или добавить фиксированную сумму штрафа. Все это значительно увеличит расходы на погашение долга по кредитке.

Прочие затраты

Кроме процентов и штрафов за совершенные с опозданием платежи, могут появиться и другие дополнительные расходы. К примеру, банки вправе взимать:

комиссию за переводы денег;

плату за снятие наличных средств;

абонентскую плату за обслуживание;

стоимость СМС-уведомлений.

Все условия по этим операциям подробно указаны в договоре. Учитывайте и эти расходы тоже, чтобы точно определить, сколько вы в итоге заплатите за использование кредитной карточки.

Кэшбэк

Некоторые банки предлагают программы лояльности или кэшбэк на покупки по кредитным картам. Это может показаться заманчивым, но помните, что выгоду от кэшбэка могут перекрыть высокие проценты за использованные средства.

Поэтому, чтобы избежать ненужных расходов погашение процентов и штрафов, старайтесь снижать задолженность по кредитной карточке вовремя и внимательно выполняйте все прочие условия по вашему договору.

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