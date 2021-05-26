Как национальные языки поддержат право России на лидерство в мире

Россия – многонациональная страна, и в этом заключается большая часть ее силы. Современный мир суров, и только сильный имеет в нем право на жизнь, полагают опытные политологи. А Россия с ее богатым и разнообразным культурным бэкграундом может претендовать не только на жизнь, но и на лидерство в мире. Таким мнением поделился с «Царьградом» президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) Ариф Керимов. Он поддержал ждущие третьего чтения в Госдуме поправки законопроект о российских языках.

Ценность образования

Ариф Пашаевич Керимов считает важным развивать преподавание национальных языков, но для этого нужны педагоги, которых сейчас не хватает. По его мнению, Дагестану стоит стремиться к тому, чтобы стать площадкой для подготовки таких кадров. Они могли бы преподавать не только в России, но и в Азербайджане, где проживают лезгины, аварцы и другие народы, разбросанные по двум странам из-за старых политических интриг. Только таким путем Россия сможет на глубинном уровне транслировать свой геополитический курс в Закавказье и другие страны, уверен политик.

Президент ФЛНКА Ариф Керимов, за плечами которого есть богатый педагогический опыт, убежден в важности профессии учителя. Именно учитель транслирует детям знания, формирующие взгляд на мир. Для создания нового поколения кадров нужно высадить в регионах «мощный десант» из сильных педагогических работников. С учетом региональных особенностей, традиций и культур они могут выращивать настоящие таланты. Сегодня такие люди нужны и для преподавания, и для местного самоуправления, где старшее поколение не видит, кому можно передать руководящие должности – молодежь разъезжается по столицам.

Фонд и другие проекты

Пока формируется государственная стратегия в этом направлении, представители национальных элит уже поддерживают образовательные и культурные проекты. Среди них, к примеру, воскресные национальные школы, языковые курсы, культурные мероприятия.

Большую работу будет делать фонд «Национальное Возрождение», который учредил Ариф Керимов, а возглавил Токай Керимов. Основные направления деятельности Фонда в первую очередь связаны с культурой и образованием. За счет средств Фонда планируется финансировать исследовательские проекты в гуманитарных областях. В планах – создание педагогической системы, которая позволит в удаленном режиме изучать несколько дисциплин на иностранных языках, ведь благодаря технологиям сегодня можно не терять связи с корнями, даже находясь далеко от малой родины, подчеркнул Токай Арифович Керимов.

Кроме того, важно развивать работу национальных медиа. В Дагестане работают СМИ на 14 языках, и это достижение необходимо сохранять и укреплять. Работа журналистов исключительно важна для поддержания самоидентификации многочисленных кавказских этносов, для сохранения этого уникального уголка культурного и человеческого разнообразия.