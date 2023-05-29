Как не переплачивать за ЖКХ: эксперты рекомендуют

Вместе с экспертами РБК-Недвижимость рассказывает, на какие графы в платежках за услуги ЖКХ надо обратить внимание, чтобы не переплатить.

Проверить данные о квартире в платежке

Сначала необходимо проверить правильность отражения в квитанции площади квартиры, а также количества людей, прописанных в ней. Например, если в квартире прописан один человек, а в квитанции значатся два, то и плата за ЖКУ будет выше. То же самое относится и к площади жилья. За 60 кв. м сумма будет выше, чем за 50 «квадратов», говорит адвокат Сергей Тимошенко.

Что такое ЖКУ

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) предоставляются управляющими компаниями для обеспечения комфортного проживания и поддержания жилого фонда в исправном техническом состоянии. Документы, регулирующие правила предоставления ЖКУ и их оплаты, — это Жилищный кодекс и постановление правительства России о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Что относится к жилищно-коммунальным услугам:

подача холодной воды;

подача горячей воды;

обеспечение тепловой энергией;

водоотведение;

электроснабжение;

газоснабжение, в том числе бытовым газом в баллонах;

отопление;

поставка твердого топлива при наличии печного отопления;

содержание и ремонт общего имущества;

вывоз мусора.

Счета за содержание общедомового имущества

Графа «содержание общедомового имущества» (СОИ) в платежных документах появилась в 2011 году по распоряжению правительства. В СОИ входят коммунальные ресурсы, которые управляющая компания (организация) расходует на обслуживание общедомового имущества:

горячая вода на общедомовые нужды;

холодная вода на полив клумб, асфальта и мытье пола в местах общего пользования;

электроэнергия на освещение, работу лифтов, насосов и бойлеров;

водоотведение.

СОИ — разница между суммарным потреблением квартир и тем, что насчитал общедомовой узел учета. Для начислений по СОИ есть верхний ограничитель — норматив. Если иное не принято решением общего собрания, управляющая компания не вправе распределять СОИ сверх норматива, — объясняет руководитель санкт-петербургской управляющей компании «КомТехСервис» Артем Майоров.

Проверить графы с показаниями счетчиков

Также необходимо сверить размер выставляемой платы за коммунальные услуги с показаниями приборов учета воды и электричества. Собственники иногда сталкиваются с неправильным расчетом показания приборов учета, даже несмотря на вовремя переданные данные, говорит Сергей Тимошенко. По словам эксперта, как правило, это связано с элементарными непредумышленными ошибками, но бдительности терять не стоит. И если собственник не согласен с начислениями, то надо обратиться с письменным заявлением в УК. Там обязаны предоставить весь расчет, по которому была начислена та или иная сумма.

Андрей Саунин, адвокат, руководитель Saunin Law Practice:

Для отдельных собственников проверка в квитанциях строк показаний счетчиков электричества, а также горячего и холодного водоснабжения очень важна. В моей практике был случай, когда управляющая компания выставила собственнику потребление и подачу воды с повышающим коэффициентом 10. При этом в УК ссылались на то, что сотрудник зафиксировал нарушение пломб на счетчиках при поверке. Но дело в том, что именно в этой квартире счетчики не были опломбированы. Более того, акт об опломбировании счетчиков был подписан уже умершей на тот момент собственницей. И если бы не внимательность нового собственника, то он продолжал бы переплачивать за коммунальные услуги.

Не переплатить за мусор

В домах, где есть мусоропровод, плата за содержание жилья составляет в среднем на 3 руб. больше с каждого квадратного метра. Но иногда случается, что мусоропровод на бумаге есть, а на самом деле не работает или заварен. Но в квитанции это не отражено, и собственник квартиры общей площадью 65 кв. м продолжает платить за жилье на 195 руб. больше, предупреждает адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Новые строки в платежке

Иногда бывает, что управляющая компания может добавить в платежный документ отдельные строки за обслуживание того оборудования, которое уже включено в состав общедомового имущества. Например, систем видеонаблюдения, домофонов и другого, хотя такие расходы должны быть заложены в плату за содержание жилья и не значиться отдельно строкой. Исключение составляют только те случаи, когда решение о дополнительной плате было принято на общем собрании жильцов, говорит Сергей Тимошенко. Если собрания не было, а плата за неутвержденные жителями услуги значится в квитанции, то следует обратиться с письменным заявлением в управляющую компанию. Если в течение месяца ответа не последует, то стоит обратиться в жилищную инспекцию, добавляет эксперт.

Как проверить правильность начислений

Каждый собственник жилья может проверить, какие тарифы установлены на территории того или иного региона. В каждом субъекте страны есть комитет по тарифам, специальный отдел или департамент при губернаторе, который утверждает тарифы на год, поясняет юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Найти данные можно в интернете, в том числе в некоторых регионах на сайте МФЦ, либо запросить в отделениях МФЦ. В платежках эти расходы должны быть расписаны и понятны для конечного потребителя, их всегда можно сравнить с опубликованными тарифами, резюмирует эксперт.

Также на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) есть калькулятор коммунальных платежей. Он создан специально для того, чтобы собственники могли примерно понять, правильно ли выставляет управляющая компания тариф или норматив в квитанции.

источник: РБК-Недвижимость

С тегами: ЖКХ Крыма