Как объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост — схема движения

Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть России между Джанкоем и Новоалексеевкой в Херсонской области, был снова атакован ВСУ. Движение по нему остановили утром во вторник. Машины, движущиеся в Крым, направляют через автомобильные пункты пропуска (АПП) «Армянск» и «Перекоп».

Ранее, в воскресенье, 7 июля он был атакован ударными дронами и поврежден, вскоре движение запустили в реверсивном режиме. ВСУ и раньше атаковали дорогу из Крыма на Мелитополь. Удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направлялся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.

источник: РИА Новости Крым

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