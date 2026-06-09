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Как объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост - схема движения

Как объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост — схема движения

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:48 09.06.2026

Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть России между Джанкоем и Новоалексеевкой в Херсонской области, был снова атакован ВСУ. Движение по нему остановили утром во вторник. Машины, движущиеся в Крым, направляют через автомобильные пункты пропуска (АПП) «Армянск» и «Перекоп».

Как объехать АПП Джанкой и Чонгарский мост - схема движения

Ранее, в воскресенье, 7 июля он был атакован ударными дронами и поврежден, вскоре движение запустили в реверсивном режиме. ВСУ и раньше атаковали дорогу из Крыма на Мелитополь. Удар был нанесен врагом 6 августа 2023 года. Тогда мост также был временно закрыт после попадания украинской ракеты. Транспорт направлялся в объезд и также попадал на Крымский полуостров через Армянск и Перекоп. Позднее мост был восстановлен и движение возобновлено.

источник: РИА Новости Крым

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