Как оформить кредит и взять ипотеку после банкротства: план для нового старта

Банкротство физического лица — это не приговор, а способ легально списать долги и начать все заново. Однако восстановить доверие банков сложно: информация о банкротстве хранится в бюро кредитных историй семь лет, а кредиторы относятся к таким заемщикам с осторожностью. Тем не менее шансы взять кредит в Москве есть. Рассказываем, как действовать.

Банкротство — это не навсегда

Главное, понять — что это не конец и восстановить репутацию возможно. Если клиент нашел стабильную и официальную работу, если за него может поручиться родственник или друг с надежной репутацией, если есть имущество, которое можно использовать как залог, — шансы повышаются.

Подать заявку во время процедуры нельзя, но можно сразу после завершения. Конечно, банки вряд ли одобрят кредит, должно пройти время. Обычно кредиты выдают через один-два года после признания человека банкротом, для ипотеки срок увеличивается — ведь чаще речь о более серьезной сумме денег.

Главное — показать, что вы способны принести банку выгоду, тогда вы снова сможете стать его клиентом.

Как реабилитировать кредитную историю и улучшить отношения с банками

Можно начать с простых шагов:

оформить карту рассрочки с небольшим лимитом: важно вовремя гасить платежи;

положить деньги на вклад или накопительный счет: это улучшит репутацию в глазах банковской организации;

предложить залог: так финорганизации охотнее дадут в долг.

Чтобы новые обязательства помогли, а не еще больше испортили кредитный рейтинг, не забывайте вовремя гасить долги. Лучше брать маленькие суммы: их дадут с меньшими рисками отказа, а вам будет легче восстановить репутацию. Если пользуетесь кредиткой — держите нагрузку примерно до 30%, — чтобы без проблем закрывать ее, когда необходимо.

Ипотека после банкротства — реальна ли

Большинство банков рассматривают заявки на ипотеку не раньше чем через три–пять лет после завершения банкротства. Подать можно и раньше, но одобрения, скорее всего, клиент не получит. Некоторые банки могут одобрить ипотеку и не дожидаясь трех лет, но под более высокие ставки.

Чтобы взять ипотеку, необходима стабильная официальная зарплата, стаж работы на одном месте. Не лишними будут дополнительные источники дохода: депозиты, аренда. Чем выше первоначальный взнос — тем лояльнее к клиенту кредитор.

Рассмотрите госпрограммы: ставки по семейной, IT-ипотеке ниже.

Важные советы

Не утаивайте факт банкротства — информация доступна для банков и хранится в кредитной истории. Периодически проверяйте свой рейтинг в БКИ и оперативно исправляйте ошибки, если они есть.

Обращайтесь в банки, с которыми вы сотрудничаете: где получаете зарплату, храните деньги на накопительном счете. Так же логично, что финорганизация, перед которой вы когда-то не выполнили обязательств, с большой вероятностью откажет.

Если есть возможность, берите кредит под залог или с поручителем.

После банкротства в России можно взять кредит и ипотеку, но путь будет долгим. Восстанавливайте КИ, копите на взнос, ищите лояльные банки — и не повторяйте прошлых ошибок. Помните: даже одна вовремя погашенная кредитка или рассрочка приближает вас к цели.

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