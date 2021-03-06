Как отметит 8 марта Севастополь

Севастопольская молодежь и добровольцы города примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Международного женского дня.

В эти дни во всех городах России, а также более, чем в 30 странах мира волонтеры проведут акцию «Вам, любимые». В эти дни мужчины поздравляют своих любимых с праздником.

В онлайн-формате пройдет одноименная акция. Участники акции в своих социальных сетях поздравят девушек и выставят видеопоздравление c хэштегами: #ВамЛюбимые и #MakeHerSmile.

8 марта с 11 утра юноши на площади Нахимова также поздравят женщин с праздником, а с 13:00 60 добровольцев примут участие в волонтерском сопровождении городского «Белого концерта».

Также в рамках акции «Вам, любимые» будет организован фотопроект, цель которого – показать живые эмоции, отражение особенности и уникальности женской красоты. На фотоснимках будут представлены женщины до момента, как им подарят цветы и после того, как им их подарили.

«Белый концерт».

8 марта на площади Нахимова состоится традиционный «Белый концерт», посвящённый празднованию Международного женского дня.

Подарком для женщин станут яркие номера из российских и бродвейских мюзиклов («Mamma Mia», «Шербурские зонтики», «Призрак Оперы», «Монте-Кристо», «Красавица и чудовище», «Ромео и Джульетта») в исполнении главных звёзд российского мюзикла: Агаты Вавиловой, Елены Чарквиани, Евгения Зайцева, Константина Скрипалева, Марии Геворгян, Дмитрия Беседы, Игоря Кроля.

Ведущими концерта и его специальными гостями станут заслуженная артистка России Екатерина Гусева и участник телевизионного проекта «Голос» Алексей Романов.

Вместе со звездами мюзиклов на одной сцене выступят артисты Севастополя: детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна», Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, Матвей и Тимофей Блюмины, артисты Севастопольского Академического театра танца им. В.А. Елизарова, Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Специально для зрителей концерта на площади будет организован импровизированный зрительный зал на 1000 сидячих мест. Начало концерта в 13:00.