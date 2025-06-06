Как печать нотариуса помогает выиграть суд﻿ — от буллинга до плагиата

Российские граждане и представители бизнеса все чаще обращаются к нотариусам за обеспечением доказательств, особенно востребовано такое нотариальное действие в онлайн-пространстве. С начала 2025 года нотариусы зафиксировали доказательства в сети около 11,5 тыс. раз. Больше всего таких нотариальных действий было в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Также в число лидеров вошли Краснодарский край, Башкирия и Татарстан. При этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наибольшую динамику роста продемонстрировали Республика Тыва (+137%), Оренбургская область (+96%), Смоленская область (+73%), Камчатский край (+71%) и Владимирская область (+55%).

В каких случаях требуется такое нотариальное действие, как оно осуществляется и какие преимущества дает заявителю — рассказываем в этом материале.

В школе и дома

Наша жизнь с каждым годом становится все более связанной с интернетом — в сети мы знакомимся, ищем работу, делаем покупки, ведем деловую переписку. Неудивительно, что цифровое пространство также все чаще становится местом правонарушений и даже преступлений.

Одна из распространенных сетевых проблем — травля и оскорбления. Как показало недавнее социологическое исследование, с таким явлением сталкивались почти две трети россиян. Среди молодежи до 24 лет доля жертв буллинга еще больше — 76%. По данным социологов, свыше 20% россиян считают оскорбления и преследования в интернете одной из самых значимых угроз для детей в интернете.

Эксперты отмечают, что одной из причин распространения кибербуллинга является то, что в сети люди чувствуют себя безнаказанно, будучи уверенными, что любое оскорбление можно всегда удалить. Поэтому эффективный способ защитить себя или своего ребенка от жестокости в интернете — зафиксировать попытки буллинга у нотариуса. Часто после этого даже не требуется обращаться в суд, достаточно предъявить улики обидчикам, чтобы остановить их.

Нередко травлей в сети сопровождаются семейные конфликты. Так к нотариусу обратилась молодая женщина, у которой шел тяжелый бракоразводный процесс. Муж оскорблял ее в мессенджерах и угрожал расправой. Нотариус зафиксировал переписку, заверенные скриншоты были переданы в суд, что позволило пострадавшей стороне выиграть иск об ограничении родительских прав мужчины.

Поможет нотариус и в судебных спорах об алиментах. К примеру, если отец ребенка заявляет о низком доходе и при этом демонстрирует в соцсетях фотографии с шикарных курортов, хвастается брендовой одеждой и демонстрирует другие признаки богатства, эти свидетельства можно зафиксировать и представить в суд.

Рабочие моменты

Наряду с личным общением, в сеть все больше уходят и рабочие отношения. Зачастую контрагенты доверяют электронной переписке и технические задания на выполнение какой-либо работы, и договоренности об оплате товаров или услуг. А, если между заказчиком и подрядчиком возникает конфликт, посты в мессенджере или электронные письма остаются единственным шансом доказать свою правоту.

Например, фиксация переписки у нотариуса помогает добиться оплаты труда. Юридические лица обращаются к нотариусу для защиты деловой репутации, когда нужно зафиксировать недостоверную информацию в электронных СМИ или в комментариях в соцсетях.

Еще одна ситуация, при которой может понадобиться обеспечение доказательств в сети — незаконное использование товарного знака или нарушение авторских прав. Реальный кейс: зафиксированные нотариусом улики помогли владельцу интернет-магазина добиться удаления портала, полностью дублирующего его контент, и получить денежную компенсацию.

Печать доверия

Чтобы защитить свои права и добиться наказания виновных, пострадавшие граждане и юрлица обращаются в суд, и им нужны по-настоящему веские аргументы.

В принципе, закон не запрещает использовать в качестве улик скриншоты, сделанные самостоятельно на смартфоне или компьютере. Но, как показывает практика, такие доказательства нередко признаются недопустимыми, а иски — остаются без удовлетворения.

Так, например, порой суды не принимают скриншоты ввиду сомнений, совпадает ли сайт на снимке экрана с интернет-ресурсом, указанным в спорном договоре. Кроме того, в качестве причин отклонения иска указываются отсутствие отметки даты и точного времени получения скриншотов, а также сведений о том, кто их сделал.

Случаются и такие ситуации, когда истец и ответчик представляют в суд совершенно разные итоги фиксации одного и того же объекта. Такое может быть, если одна из сторон подкорректировала скриншот в графическом редакторе или скрыла часть размещенной в сети информации, например, оставив хорошие отзывы о компании, пропустив плохие. Также скрин может быть сделан с сайта-клона или вообще оказаться результатом творчества искусственного интеллекта.

Разрешить сомнения судам помогает нотариус. Нотариально удостоверенные скриншоты, как и любые другие нотариальные акты, по закону обладают повышенной доказательственной силой. То есть подтверждать подлинность доказательств дополнительно не потребуется.

У нотариального протокола осмотра доказательств в сети нет срока давности. А значит, удаление или редактирование зафиксированных нотариусом публикаций в интернете уже не спасет другую сторону от ответственности.

Чтобы исключить возможность фальсификации информации, нотариус при осмотре сайта пользуется своим защищенным компьютером. Для использования оборудования заявителя должны быть очень веские основания, и в этом случае в протоколе обязательно фиксируются характеристики этого устройства и ПО.

В протоколе осмотра нотариус детально описывает каждый шаг на пути к открытию нужной страницы интернет-ресурса. Устанавливает принадлежность доменного имени и IP-адрес осматриваемого веб-ресурса, исключает перенаправление пользователя на фейковые страницы с недостоверной информацией. И совершает другие проверки.

К итоговому протоколу нотариус при необходимость может приложить электронный носитель с зафиксированными аудио- и видеофайлами. Также по просьбе заявителя возможна транскрибация этих файлов.

При этом нотариус выступает как беспристрастный свидетель, не давая оценку доказательствам. Интерпретировать данные — компетенция суда, а нотариус помогает гражданам и юридическим лицам заручиться железными доказательствами.

Остается добавить, что получить протокол обеспечения доказательств в сети можно и удаленно, без посещения нотариальной конторы. Для этого нужно направить заявку через личный кабинет на портале Федеральной нотариальной палаты. Протокол будет удостоверен специальной электронной подписью нотариуса и направлен заявителю в цифровом виде. Если понадобится бумажная версия файла, ее можно будет получить в любой удобной нотариальной конторе.

источник: Федеральная нотариальная палата