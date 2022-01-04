Как получить налоговый вычет за занятия спортом

Как мы уже сообщали, с 1 января вступил в силу закон, по которому возможность получить налоговый вычет распространяется на физкультурно-оздоровительные услуги. Рассказываем подробно, как это можно будет сделать.

Что такое налоговый вычет?

Это сумма, уменьшающая размер дохода, с которого уплачивается налог (так называемую «налогооблагаемую базу»). Иногда это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физлица, например в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение…

По новому закону такой вычет в связи с занятиями фитнесом будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Новый налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это расходы на здоровье наших граждан. Его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым, — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Подробнее о вычете за спорт.

Его можно будет получить на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы. Порядок ведения такого перечня и критерии включения в него организаций и ИП определит Правительство.

Для получения вычета налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Это копия договора и кассовый чек.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только для себя, но и для детей.

Также получить вычет можно следующим образом: подать заявление о вычете работодателю, и тогда он может временно перестать удерживать 13 % от вашего дохода, пока не будет исчерпана сумма вычета, или ежемесячно уменьшать налогооблагаемую базу на сумму вычета (если речь, например, идет о стандартных налоговых вычетах).

Кто может получить налоговый вычет?

Любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты касаются тех, кто купил квартиру, потратил деньги на свое обучение, обучение своих детей или лечение. Налоговые вычеты неприменимы для физлиц, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход, например безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.

Где можно получить вычеты?

В зависимости от того, какой из вычетов вы хотите оформить, подать заявление о его предоставлении можно как работодателю, так и в налоговую инспекцию. Для некоторых видов социальных вычетов действуют оба способа оформления. Например, на лечение, обучение и при покупке квартиры можно получить вычет у работодателя.

Есть ли какие‑то ограничения и правила?

Да, для каждого вида налогового вычета свои. Например, вычет при покупке жилья гражданину дают один раз с учетом лимита — 2 млн. рублей. Вернуть можно 13 % от этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, то есть до 260 тыс. рублей. Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для него отдельный лимит — 3 млн. рублей. Кстати, вычет за квартиру вы не получите, если вам ее продает ваш близкий родственник или член семьи.

Когда речь идет о социальных вычетах, общая сумма для них (за исключением расходов на благотворительность, дорогостоящие медицинские услуги и оплату образования детей) не может превышать 120 тыс. рублей за год, то есть возвращаются 13 % от 120 тыс. рублей.

Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

По материалам пресс-службы Госдумы РФ.

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