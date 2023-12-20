Как помочь «выгоревшим» медикам и не только им

Профессиональное выгорание — одна из самых актуальных проблем современности. Люди не справляются с бешеным ритмом жизни и многозадачностью, они начинают испытывать состояния тревожности, стресса и даже депрессии. С подобными симптомами сталкиваются люди разных профессий, в том числе, и медицинские работники. Что неудивительно, ведь им пришлось взять на себя основной удар в борьбе с коронавирусной пандемией и работать в очень тяжелых условиях длительное время.

Причины профессионального выгорания

Чтобы помочь людям, которые каждый день спасают жизни в нашей стране, заработала Федеральная программа помощи медицинским работникам по профилактике и борьбе с профессиональным выгоранием. В качестве пилотного региона была выбрана Нижегородская область. Реализацией проекта занимался фонд помощи медикам «ВБлагодарность» совместно с Минздравом Нижегородской области, сообщает rg.ru.

По словам заведующего кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы, доцента, к.м.н. Владимира Медведева, основной причиной профессионального выгорания являются постоянные стрессы, которые приводят к появлению тревожных состояний, астении, а в дальнейшем, могут перерасти в депрессию.

Нередко, спасаясь от проблем, люди пытаются заглушить тревогу спиртными напитками, берут отпуск, ищут разные нетрадиционные способы лечения. Однако облегчение, если и наступает, то на короткое время. Затем психоэмоциональное состояние вновь ухудшается. Человек начинает чувствовать дискомфорт не только на эмоциональном уровне, но и на физическом. У него может появиться зуд, головокружение, головные боли, сонливость, мышечные спазмы, проблемы с ЖКТ. «Таким образом организм подает сигнал, что ему плохо», — поясняет Владимир Медведев.

Противотревожная помощь

Как же понять, что у человека действительно серьезные проблемы? Для начала можно обратиться за помощью на портал «Территория без тревоги». На нем собрана вся справочная информация про тревогу и ассоциированные с ней состояния. Здесь же можно пройти тесты и получить консультацию специалиста. Однако чаще всего одной консультации для человека, испытывающего профессиональное выгорание, может оказаться недостаточным. Ему потребуется не только психологическая помощь, но и психиатрическая, и другая медицинская помощь.

По мнению Владимира Медведева, для наиболее эффективного лечения необходимо применять комплексный подход, включающий в себя прием фармакологических препаратов. Сегодня на рынке представлена широкая линейка противотревожных препаратов, не вызывающих привыкания, синдрома отмены, не воздействующих негативно на повседневную жизнь человека. Один из таких примеров – безрецептурный Афобазол, разработанный отечественными специалистами. Основным преимуществом препарата специалисты называют отсутствие побочных эффектов, негативно сказывающихся на повседневном ритме пациента. Он не вызывает сонливость, мышечную слабость, не снижает внимание и способность концентрироваться, к нему нет привыкания. Также Афобазол помогает избавиться от таких симптомов, как пугливость, плаксивость, чувство беспокойства, неспособность расслабиться, бессонница, страх. Максимальный эффект достигается уже к концу 4 недели лечения.