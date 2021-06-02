Как потратить маткапитал в 2021 году: основные условия покупки недвижимости

Такая мера поддержки семей с детьми, как материнский (семейный) капитал, действует в России с 2007 года. За 14 лет многое изменилось — сумма пособия пусть нерегулярно, но индексировалась, право на получение сертификата появилось у семей, в которых рождается первенец. Что представляет собой маткапитал в 2021 году и как использовать эти средства на улучшение жилищных условий, расскажет Новострой-М .

В 2021 году маткапитал проиндексировали на 3,7%. За первого ребенка теперь полагается сертификат на сумму 483,8 тыс. рублей, за второго — 155,5 тыс. рублей. Если семья не получала маткапитал за первого малыша, то при рождении второго размер выплаты составит 639,4 тыс. рублей.

Также выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается нуждающимся семьям из материнского капитала. Ее размер теперь равен региональному прожиточному минимуму для детей, установленному за II квартал предшествующего года. Средняя сумма по стране — 11,4 тыс. рублей, что примерно на 1 тыс. рублей больше, чем в 2020 году. В Москве «детский» прожиточный минимум за II квартал 2020 года составляет 15 450 рублей, в Подмосковье — 13 317 рублей.

Такие выплаты положены семьям, чей доход не превышает два региональных прожиточных минимума на одного члена семьи.

Обязательные условия:

рождение или усыновление второго ребенка с 1 января 2018 года;

второй ребенок и мама имеют российское гражданство.

Обратиться за выплатой можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Важно: выплата назначается на один год, потом нужно подавать новое заявление.

Подать заявление можно в территориальный орган Пенсионного фонда, МФЦ или через Госуслуги.

С 2021 года Пенсионный фонд собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи самостоятельно. Подтверждение доходов понадобится только если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-нибудь в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты учебного или научного заведения.

Выплаты средств из маткапитала прекращаются:

при достижении ребенком возраста трех лет;

в случае смерти ребенка или родителя, получающего выплату;

если родитель признан безвестно отсутствующим или лишен родительских прав;

после использования средств маткапитала в полном объеме.

Также от получения таких выплат можно отказаться — например, если доходы в семье увеличились и есть желание потратить средства на другие цели.

С 2021 года сократились сроки оформления сертификата. Его выдача производится в течение 5 рабочих дней, заявки на распоряжение средствами рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Раньше эти сроки составляли 15 и 30 дней соответственно.

С 15 апреля 2020 года оформление сертификата стало автоматическим, эти изменения действуют и в 2021 году. Вся необходимая информация поступает в ПФР из органов ЗАГС.

Большинство семей, имеющих право на материнский капитал, направляют эти средства на улучшение жилищных условий. С апреля прошлого года подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением маткапитала и кредитных средств можно в банке, в котором открывается кредит. В Пенсионный фонд обращаться необязательно, банк сам соберет нужные документы.

Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Однако если использовать сертификат в качестве первоначального взноса по ипотеке или для погашения жилищного кредита, то можно не ждать, а воспользоваться этими средствами сразу.

При оплате маткапиталом первого взноса по ипотеке желательно использовать еще и собственные средства, тогда выше шанс, что банк одобрит кредит. Многие банки заранее прописывают в условиях, что первоначальный взнос должен состоять не только из средств маткапитала.

Жилье, приобретенное с использованием маткапитала, необходимо оформить в общую собственность родителей и детей. Такую квартиру потом будет сложно продать, на сделку потребуется разрешение органов опеки и ПФР.

С 2020 года маткапитал можно пустить на строительство жилого дома на дачном участке. А вот купить сам участок — нельзя, как и использовать материнский капитал при покупке апартаментов. Апартаменты до сих пор не признаны жильем, они не предусматривают собственную социальную инфраструктуру — детских садов и школ в таких проектах нет.

На средства маткапитала нельзя купить долю в праве общей собственности на квартиру или дом. Исключение составляет вариант, если доля является физически изолированным помещением с коммуникациями и отдельным выходом.

Право на маткапитал есть не только у матерей, но и у отцов. Мужчина может получить семейный капитал в следующих случаях:

он является единственным усыновителем первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в силу с 1 января 2020;

или второго и последующего ребенка с 1 января 2007 года;

если у матери прекращается право на получение маткапитала.

Недавно Конституционный суд РФ на открытом заседании рассмотрел дело в отношении мужчины, признанного отцом девочек-близнецов, которых родила ему суррогатная мать. В свидетельствах о рождении детей был указан только отец, а в графе «Мать» проставлен прочерк.

После регистрации детей мужчина вступил в брак, его супруга удочерила девочек. Затем она обратилась в Пенсионный фонд за получением маткапитала, но ей отказали. Отказ получил и отец: с позиции ПФР он не относится к категориям граждан, которым положены меры господдержки для семей с детьми.

Гражданин посчитал решение фонда незаконным и обратился в городской суд. Там не определились с позицией и направили дело в Конституционный суд.

В КС мнения разошлись. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что маткапитал в первую очередь связан с особой социальной ролью женщины в обществе и с рисками, относящимися к беременности, рождению и воспитанию детей.

С этим мнением не согласны адвокат Роман Мошовец и полпред президента РФ в Конституционном суде Александр Коновалов. Они говорят, что права ребенка должны быть обеспечены вне зависимости от того, как он появился на свет. Маткапитал можно использовать не только в интересах матери, но и в интересах ребенка, и если отцам детей, которые появились на свет в результате искусственного оплодотворения, будет отказано в такой поддержке — отказ получат и дети.

Замминистра юстиции РФ Денис Новак уверен: если государство допускает, что мужчина может быть единственным усыновителем ребенка, то логично допустить, что он может быть и единственным родителем. Это следует и из Конституции РФ: часть 2 статьи 19 гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от обстоятельств.

Конституционный суд еще раз рассмотрит доводы сторон и примет решение в закрытом режиме.

Источник: Новострой-М

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