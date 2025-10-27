Прямо сейчас:
Как повлияли проблемы с топливом на продовольственную безопасность
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 27.10.2025

В Крыму уже высеяли более 55% озимых культур, и посевная кампания продолжается «в абсолютно нормальном темпе» благодаря заранее решенному вопросу с дизельным топливом для аграриев. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

Нас очень сильно беспокоила посевная кампания, и Юрий Михайлович Гоцанюк лично занимался этим вопросом. Собрали большое серьезное совещание в Белогорске по поводу того, чтобы нивелировать все вопросы наших аграриев по дизельному топливу, – поделился Кратюк.

Таким образом, по его словам, еще в преддверии посевной кампании крымскими аграриями было законтрактовано около 2,5 тысяч тонн топлива по цене значительно ниже рыночной: 67-65 рублей за литр. Именно такую сумму закладывали хозяйственники в начале года, отметил министр:

Более 350 предприятий отработали по этой программе, удалось закупить.

В результате сегодня, по его словам, «посевная идет в абсолютно нормальном темпе, даже чуть опережает».

Мы сейчас уже более 55% высеяли озимых культур. И я думаю, что к концу месяца мы приблизимся к 90%, – уточнил Кратюк.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров полей.

источник: РИА Новости Крым 

