Как продлить срок службы термопластавтомата: ключевые рекомендации

Термопластавтомат – надежная и долговечная машина для изготовления пластиковых изделий путем литья под давлением. Соблюдение простых рекомендаций поможет продлить срок службы термопластавтомата, повысить его производительность и улучшить качество продукции.

Покупка качественной литьевой машины

Качество оборудования – ключевой фактор, от которого напрямую зависит долговечность ТПА. Наиболее востребованы являются модели европейских производителей, но все большую популярность приобретают современные китайские машины. Запчасти для ТПА Китай производит по инновационным технологиям с соблюдением стандартов, а качество сборки достаточно хорошее, чтобы станок прослужил много лет.

Регулярное техническое обслуживание и диагностика

Техобслуживание – комплекс мероприятий, который включает чистку термопластавтомата, смазку механизмов, замену изношенных деталей и проведение плановых проверок работоспособности узлов. Периодичность обслуживания ТПА указана в технической документации и проводится в соответствии с установленным регламентом. Основная диагностика осуществляется оператором непосредственно перед началом работы, чистка – по завершении рабочей смены, другие мероприятия проводятся еженедельно, ежемесячно, ежегодно.

Обучение персонала

Оператор ТПА должен знать устройство и принцип работы термопластавтомата, уметь задавать настройки, контролировать производственный процесс, своевременно обнаружить проблему и по возможности сразу устранить ее. При наличии теории должна быть и практика, поэтому каждый потенциальный оператор прикрепляется к уже действующему специалисту, проходит обучение и сдает экзамен.

Качество сырья и правильные режимы работы

Литье под давлением на термопластавтомате осуществляется с применением предварительно подготовленного сырья – очищенного от примесей, сухого, измельченного. Для каждого материала имеется свой режим работы – температура плавления и охлаждения, давление впрыска и пластификации, время охлаждения. Если неправильно ввести настройки, то можно не только получить изделие с дефектами, но и ускорить износ оборудования.

Модернизация

Модернизация с заменой изношенных деталей и узлов на более современные компоненты сделает работу термопластавтомата более производительной и энергоэффективной, продлит срок службы на многие годы.

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