Как продвигается капремонт Кировской и Сакской районных больниц

Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов проверил качество выполнения строительных, ремонтных работ в Кировской и Сакской районных больницах. Работы ведутся в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» и региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения РК.

В Сакской больнице уже завершен капремонт пищеблока, лаборатории, диагностического и терапевтического отделения, акушерско-гинекологического корпуса. Также был проведён капитальный ремонт помещений Сакской поликлиники и амбулатории в селе Фрунзе. В текущем году уже завершены строительно-монтажные работы в сельской участковой больнице для паллиативной помощи.

Михаил Храмов сообщил, что на сегодняшний день приступили к работам на основном здании стационара Сакской районной больницы. Ведётся разработка проектно-сметной документации для проведения капремонта стоматологического, инфекционного и педиатрического отделения, а также хозяйственного блока. Что касается хирургического отделения: на следующей неделе ожидается положительное заключение экспертизы, после чего будет заключён контракт на проведение строительных работ.

С главврачом Герасименко Василием Николаевичем осмотрели объекты. Хочу отметить высокое качество строительных работ и проектирования. Исполнительная документация в должном виде, замечаний нет. В целом, отличная организация рабочих процессов, — отметил глава крымского минстроя.

В Кировской районной больнице выполняется капитальный ремонт рентген-кабинета на 1 этаже поликлиники. Работы планируется завершить к концу июня текущего года. В июле 2021 года ожидается положительное заключение экспертизы, после чего приступят к капитальному ремонту 3-го этажа. Также на объекте подрядная организация начала выполнять работы по капремонту лифтов лечебного корпуса.

Остальные мероприятия на стадии разработки проектно-сметной документации. Михаил Храмов отметил сложную ситуацию, ведь контракты с проектной организацией были расторгнуты по причине срыва обязательств. Однако на сегодняшний день уже определён исполнитель для завершения проектирования. Данные мероприятия включают в себя капремонт рентгеновских кабинетов и лечебных корпусов, здания роддома, инфекционного отделения, газовой котельной и поликлиники. Работы проведут комплексно, с заменой наружных инженерных сетей, локальных очистных сооружений и выполнят благоустройство территории.

Фото: минстрой РК.