Как продвигается строительство набережной вдоль берега Сакского лечебного озера

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко рассказал о ходе строительства набережной вдоль берега Сакского лечебного озера (реализуется в рамках крымской ФЦП). Он, в частности, подчеркнул, что сегодня утром было произведено успешное сопряжение двух объектов ФЦП с разными подрядчиками. По словам строителей, сопряжение произошло миллиметр в миллиметр – точно и аккуратно.

Руководитель города отметил, что разделительная дамба объект сам по себе уникальный, протяженность составляет более 4 км, бюджет — 211 млн. рублей, объем работ выполнен на 95%. На сегодняшний день идут работы по благоустройству с опережением на 2 месяца. Объект будет полностью готов во второй половине сентября.

Что касается набережной, Александр Овдиенко подчеркнул, что ее протяженность – около 3-х км, общая площадь застройки – порядка 12 га с пятью строительными участками с разными степенями выполнения работ; бюджет выполнения работ – более 700 млн. рублей, бюджет этого года – 220 млн. Подана заявка на дополнительное финансирование 130 млн. рублей по причине того, что подрядчик идет с опережением выполнения работ на 7 месяцев. При этом, работы организованы высококачественно, ведутся в две смены.

Александр Овдиенко выразил уверенность в том, что по 45 млн. в месяц до конца года будут освоены. Рисков неисполнения контракта нет. Министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов подтвердил факт выделения 130 млн. рублей, в сентябре планируется доведение средств до города.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов выразил благодарность администрации города Саки за реализацию ФЦП. По его словам, такая работа – пример для всех регионов Республики.

Фото: ФБ.