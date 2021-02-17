Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

В Симферополе завершается строительство первой очереди приюта для животных.

Нами была определена территория для приюта и принято решение о его строительстве. За период с момента подписания контрактов утвержден проект, построена первая очередь. На сегодняшний день уже содержим тут 100 животных, в построенных по проекту вольерах. Животные каждый день прибавляются. Мы осуществляем полноценный уход и содержание. У животных тут есть паспорта, все привиты и стерилизованы. Однако главная наша цель – устроить их по семьям. Каждому животному нужен хозяин и дом, — рассказала соучредитель КРОО «Верный друг» Наталья Глущенко.

По информации начальника департамента капитального строительства администрации города Василия Хомутова, срок завершения работ по технологическим присоединениям объекта строительства на улице Крымской Правды установлен на 10 марта.

На сегодняшний день в зданиях приюта для животных подрядной организацией проводятся пусконаладочные работы газовых сетей. Параллельно прорабатываются выявленные на объекте замечания, ведется работа по их устранению, – сообщил Василий Хомутов.

Он рассказал, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией предусматривается реализация строительства приюта в два этапа.

Приют рассчитан на размещение 148 особей в крытых вольерах. Первая очередь подходит к завершению. Выполнено устройство подпорных стен, пищеблока, вольеров, внутриплощадочных сетей электроснабжения, наружного освещения, проездов на территории объекта, площадок между вольерами, канализации, а также площадок для выгула. На данный момент выполняются работы в части газоснабжения, водоотведения, оборудования сетей связи и электроснабжения, — пояснил Василий Хомутов.

Также он добавил, что вторая очередь проекта, которая предусматривает строительство помещений для ветеринарной клиники, начнется после передачи приюта в государственную собственность. Планируемая ветеринарная клиника рассчитана на 30 собак, 20 щенков, 70 котов.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.