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Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Симферополя 19:39 17.02.2021

В Симферополе завершается строительство первой очереди приюта для животных.

Нами была определена территория для приюта и принято решение о его строительстве. За период с момента подписания контрактов утвержден проект, построена первая очередь. На сегодняшний день уже содержим тут 100 животных, в построенных по проекту вольерах. Животные каждый день прибавляются. Мы осуществляем полноценный уход и содержание. У животных тут есть паспорта, все привиты и стерилизованы. Однако главная наша цель – устроить их по семьям. Каждому животному нужен хозяин и дом, — рассказала соучредитель КРОО «Верный друг» Наталья Глущенко.

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

По информации начальника департамента капитального строительства администрации города Василия Хомутова, срок завершения работ по технологическим присоединениям объекта строительства на улице Крымской Правды установлен на 10 марта.

На сегодняшний день в зданиях приюта для животных подрядной организацией проводятся пусконаладочные работы газовых сетей. Параллельно прорабатываются выявленные на объекте замечания, ведется работа по их устранению, – сообщил Василий Хомутов.

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

Он рассказал, что в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией предусматривается реализация строительства приюта в два этапа.

Приют рассчитан на размещение 148 особей в крытых вольерах. Первая очередь подходит к завершению. Выполнено устройство подпорных стен, пищеблока, вольеров, внутриплощадочных сетей электроснабжения, наружного освещения, проездов на территории объекта, площадок между вольерами, канализации, а также площадок для выгула. На данный момент выполняются работы в части газоснабжения, водоотведения, оборудования сетей связи и электроснабжения, — пояснил Василий Хомутов.

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

Также он добавил, что вторая очередь проекта, которая предусматривает строительство помещений для ветеринарной клиники, начнется после передачи приюта в государственную собственность. Планируемая ветеринарная клиника рассчитана на 30 собак, 20 щенков, 70 котов.

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Как продвигается строительство приюта для бездомных животных в Симферополе

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