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Как продвигается благоустройство общественных территорий в Евпатории и Саках

Как продвигается благоустройство общественных территорий в Евпатории и Саках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 30.03.2022

Министерство ЖКХ Крыма инспектирует ход работ по благоустройству в Евпатории и Саках.

В городе Саки осмотрены три дворовые территории: ул. Советская 2,4,6, ул. Прохорова 35-37, ул. Кузнецова 18 а. На всех указанных объектах работы ведутся с опережением графика. В городе Евпатории на территории Набережная Лазурная работы ведутся согласно графика, работает 4 единицы техники. Ведутся работы по второму этапу благоустройства парка Франко, — сообщили в министерстве ЖКХ РК.

Как продвигается благоустройство общественных территорий в Евпатории и Саках

Сделаны замечания по второму этапу благоустройства евпаторийского Приморского парка, а также на ул. Демышева 132 – работы там ведутся с отставанием от графика.

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Как продвигается благоустройство общественных территорий в Евпатории и Саках


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