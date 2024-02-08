Как продвигается стройка новой трассы в объезд Симферополя – «Донское – Перевальное»

Строительство первого этапа трассы Донское – Перевальное в обход Симферополя готово на 80%. Об этом сообщили в министерстве транспорта РК. Как говорится, осталось финишный слой асфальта проложить – и в путь… На очереди – второй этап.

Данный объект — абсолютный аналог трассы «Таврида», он имеет такие же характеристики. Протяженность дороги 25,2 километра — стоимость 35 млрд. рублей. При реализации данного объекта будет возведено порядка 11 мостов и 7 развязок разных уровней, — рассказал начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Максим Тарасов.

По мнению дорожников, новая объездная трасса (прямиком с «Тавриды» на ЮБК) позволит разгрузить улицы Симферополя от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от трассы А-291 «Таврида» в направлении Алушты. Кроме того, это существенная (на час – полтора) экономия времени в дороге.

При реализации данного объекта будет возведено 11 мостов-путепроводов и семь развязок. На первом этапе необходимо завершить работы по обустройству, укладке верхнего слоя асфальта, работы по установке барьерных сооружений. На втором этапе ведутся сейчас работы по обустройству земляного полотна, переустройству коммуникаций, возведению искусственных сооружений, — отметил начальник «Службы автомобильных дорог Крыма».

Что же касается второго этапа, он «задевает» земли Заречного и охранной зоны Аянского водохранилища. Изымать придется до 150 участков. Процесс(переговоры) идет (идут).

Второй этап проходит через населенный пункт и водоохранную зону Аянского водохранилища. Выбирали наиболее оптимальный вариант, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Изъятия на сегодняшний день еще идут, всего потребуется порядка 100 — 150 участков. Проводится полная оценка и выплачивается полная коммерческая стоимость объектов, — цитирует Тарасова РИА Новости Крым.