Как проходит форум «Армия-2021» в Симферополе

В Симферополе проходит торжественное открытие международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021». Для гостей форума организован динамический показ действий мотострелкового подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, а также ставший уже знаменитым – «танковый вальс» на танках Т-72Б3М.

Кроме того, жители и гости столицы Крыма смогли увидеть более 30 единиц современной тех0ники и вооружения армейского корпуса ЧФ, а также выставку Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» и ДОСААФ России.

Статическая выставка вооружения, военной и специальной была представлена следующими образцами: танк Т-72Б3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82А, гаубицы Д-30 и «Мста-Б», реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», противотанковый комплекс «Хризантема», беспилотные летательные комплексы «Орлан-10» и «Тахион», а также образцами современного стрелкового оружия.

На площадке форума «Армия-2021» также развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие могут узнать подробности о военной профессии, пройти профессиональное и психологическое тестирование для определения соответствия установленным требованиям, ознакомиться с особенностями и преимуществами военной службы по контракту, перечнем социальных льгот и гарантий при прохождении службы в соединениях и воинских частях Южного военного округа и Черноморского флота, — сообщают организаторы форума.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» на площадках ЮВО завершится 29 августа.