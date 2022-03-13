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Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4

Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 20:24 13.03.2022

Как сообщили в администрации Симферополя, контроль выполнения работ на объектах капитального строительства крымской столицы проводится еженедельно с целью оперативного выявления и решения проблемных вопросов. Что касается капремонта симферопольской спортшколы №4, контракт на сумму 11,7 млн. рублей был заключен в сентябре прошлого года. На сегодня основные усилия подрядчика сконцентрированы на демонтажных работах непосредственно в чаше бассейна.

Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4

Подрядная организация выполнила демонтажные работы входной группы, разборку облицовки стен, а также демонтаж штукатурки с поверхностей стен и потолков в бассейне. В настоящий момент на объекте ведутся отделочные работы в части оштукатуривания стен в коридорах и кабинетах, — рассказали в администрации Симферополя.

Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4

Вся инфраструктура, которая обеспечивает работу спортивной школы №4, в частности, внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, системы водоподготовки, отопления — подлежит замене.

Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4

По условиям контракта подрядчик должен завершить строительные работы до конца 2022 года, но график планируется ускорить, чтобы открыть бассейн к летнему периоду.

Как проходит капремонт в симферопольской спортивной школе №4


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