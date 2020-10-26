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Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:41 26.10.2020

Симферопольские кольца преображаются.

На территории крымской столицы продолжаются работы по благоустройству и озеленению транспортных колец. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Бажан. По его информации, благоустройство транспортных колец осуществляется за внебюджетные средства.

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Так, на транспортном кольце площади Московской было высажено 500 разноцветных кустов хризантем, которые украсили одну из основных транспортных развязок крымской столицы.

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

На сегодняшний день продолжается комплексное благоустройство на кольце площади имени Веры Роик. Кольцо преобразиться, его облагородят: 112 можжевельниками — «Олд голд» и «Хетц», 28 туями — «Смарагд» и «Глобозум». Также будет высажено 18 кустов барбариса Тунберга «Атропурпуреа», 95 — спиреи японской и 1200 — гибридной розы. Кроме того, кольцо оформят рулонным газоном, — рассказал Сергей Бажан.

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Фото и видео: пресс-служба администрации Симферополя.

Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

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