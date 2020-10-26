Как проходит озеленение и благоустройство транспортных колец Симферополя

Симферопольские кольца преображаются.

На территории крымской столицы продолжаются работы по благоустройству и озеленению транспортных колец. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации города Симферополя Сергей Бажан. По его информации, благоустройство транспортных колец осуществляется за внебюджетные средства.

Так, на транспортном кольце площади Московской было высажено 500 разноцветных кустов хризантем, которые украсили одну из основных транспортных развязок крымской столицы.

На сегодняшний день продолжается комплексное благоустройство на кольце площади имени Веры Роик. Кольцо преобразиться, его облагородят: 112 можжевельниками — «Олд голд» и «Хетц», 28 туями — «Смарагд» и «Глобозум». Также будет высажено 18 кустов барбариса Тунберга «Атропурпуреа», 95 — спиреи японской и 1200 — гибридной розы. Кроме того, кольцо оформят рулонным газоном, — рассказал Сергей Бажан.

Фото и видео: пресс-служба администрации Симферополя.