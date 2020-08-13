Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

13 августа глава администрации Симферополя Елена Проценко провела выездное совещание в сквере у Дворца культуры профсоюзов. В настоящее время там ведётся разборка и вывоз старой тротуарной плитки.

В настоящее время на данном объекте работает 5 человек, на сегодня этого достаточно. Объект сложный. В ближайшее время мы получим откорректированный проект. После чего на объекте ежедневно будет работать от 40 до 50 человек. Демонтаж проводим таким образом, чтобы пешеходам было удобно передвигаться. Далее по плану — восстановление дренажной системы, устройство сетей и видеонаблюдения, укладка тротуарной плитки, — доложил гендиректор подрядной организации.

Глава администрации сообщила, что данный сквер является одной из семи общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году.

Сумма контракта по данному объекту составляет 212 миллионов рублей. Подрядчику предстоит проделать колоссальную работу. Наряду с благоустройством территории будут восстановлены фонтаны, которые долгие годы не работали, появится новая парковая мебель, будет выполнено мощение. Срок выполнения работ — до 1 декабря, — рассказала Елена Проценко.

Также она напомнила, что торговые ряды книжной ярмарки, располагавшейся ранее перед зданием ДКП, перенесены на улицу Киевскую 114, где оборудована специализированная площадка для данного вида деятельности.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.