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Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:59 13.08.2020

13 августа глава администрации Симферополя Елена Проценко провела выездное совещание в сквере у Дворца культуры профсоюзов. В настоящее время там ведётся разборка и вывоз старой тротуарной плитки.

В настоящее время на данном объекте работает 5 человек, на сегодня этого достаточно. Объект сложный. В ближайшее время мы получим откорректированный проект. После чего на объекте ежедневно будет работать от 40 до 50 человек. Демонтаж проводим таким образом, чтобы пешеходам было удобно передвигаться. Далее по плану — восстановление дренажной системы, устройство сетей и видеонаблюдения, укладка тротуарной плитки, — доложил гендиректор подрядной организации.

Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Глава администрации сообщила, что данный сквер является одной из семи общественных территорий, которые будут благоустроены в текущем году.

Сумма контракта по данному объекту составляет 212 миллионов рублей. Подрядчику предстоит проделать колоссальную работу. Наряду с благоустройством территории будут восстановлены фонтаны, которые долгие годы не работали, появится новая парковая мебель, будет выполнено мощение. Срок выполнения работ — до 1 декабря, — рассказала Елена Проценко.

Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Также она напомнила, что торговые ряды книжной ярмарки, располагавшейся ранее перед зданием ДКП, перенесены на улицу Киевскую 114, где оборудована специализированная площадка для данного вида деятельности.

Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

Как проходит реконструкция сквера возле Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

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