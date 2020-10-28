[google-translator]
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Как проходит в Севастополе городская полицейская акция «Вместе против мошенников»

crimeapress_news

Как проходит в Севастополе городская полицейская акция «Вместе против мошенников»
Коллаж: УМВД по г. Севастополю

Как проходит в Севастополе городская полицейская акция «Вместе против мошенников»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:55 28.10.2020

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя присоединились к городской полицейской акции «Вместе против мошенников». Инспекторы раздают водителям тематические листовки, в которых указано, как не стать жертвой дистанционных мошенников.

Для предотвращения преступных посягательств инспекторы ДПС проводят активную разъяснительную работу на всех маршрутах патрулирования. Сотрудники ГИБДД напоминают, что злоумышленники в разговорах с владельцами платежных карт чаще всего представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы возникших проблемах и, свободно владея банковской терминологией, убеждают провести манипуляции, которые приводят к хищению всех денежных средств, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает: нельзя сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и счетов, свои персональные данные, любые пароли и иную конфиденциальную информацию.

Как проходит в Севастополе городская полицейская акция «Вместе против мошенников»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.