Как проходит в Севастополе городская полицейская акция «Вместе против мошенников»

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя присоединились к городской полицейской акции «Вместе против мошенников». Инспекторы раздают водителям тематические листовки, в которых указано, как не стать жертвой дистанционных мошенников.

Для предотвращения преступных посягательств инспекторы ДПС проводят активную разъяснительную работу на всех маршрутах патрулирования. Сотрудники ГИБДД напоминают, что злоумышленники в разговорах с владельцами платежных карт чаще всего представляются сотрудниками банков, сообщают о якобы возникших проблемах и, свободно владея банковской терминологией, убеждают провести манипуляции, которые приводят к хищению всех денежных средств, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Госавтоинспекция Севастополя предупреждает: нельзя сообщать незнакомцам реквизиты банковских карт и счетов, свои персональные данные, любые пароли и иную конфиденциальную информацию.