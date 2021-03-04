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Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму – пример Феодосии

Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму – пример Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:30 04.03.2021

В Феодосии активно идет вакцинация против COVID-19 организованных коллективов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Крыма.

В ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр», помимо двух прививочных кабинетов поликлинического подразделения «Городская поликлиника», работают три мобильные бригады для проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Как рассказал главный врач учреждения Андрей Вербов, на сегодняшний день первый этап вакцинации отечественным препаратом «Спутник V» всего прошли 2112 местных жителей. Из них мобильными бригадами привиты 400 сотрудников промышленных предприятий и организаций, 117 работников коммунальной сферы и 196 сотрудников сферы образования.

Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму – пример Феодосии

Как отмечает главный врач, в числе первых вакцинацию прошли сотрудники судостроительного завода «Море», а также феодосийского дома для престарелых. В учреждения были направлены выездные бригады медиков.

Активную помощь медицинским работникам оказывают волонтеры: проводят мероприятия по разделению потоков пациентов, записывают граждан на вакцинацию в телефонном режиме и отвечают на вопросы, связанные с общими правилами проведения вакцинации, — отметили в минздраве РК.

Вместе с тем мобильные бригады регулярно направляются в поселки Феодосийского округа для иммунизации местных жителей.

Для записи на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции жители Феодосийского округа могут обратиться по номеру +7 (978) 621-27-41 в рабочие дни с 08:00 до 16:00.

Фото: минздрав РК.

Как проходит вакцинация от коронавируса в Крыму – пример Феодосии

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