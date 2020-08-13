Как пройдет 1 сентября в крымских школах

Взбудоражила школьников и их родителей новость о том, что в учебных заведениях Москвы в новом учебном году не будет праздничных линеек и массовых мероприятий. Об этом сегодня сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, учебный процесс начнется с 1 сентября, но без массовых мероприятий. Причина – коронавирус.

Мэр подчеркнул, что в городе будут определенные требования к работе школ — усиленная дезинфекция, измерение температуры у учителей и учеников. Кроме того, по его словам, перемещение детей в школах и между классами будет ограничено, но учащимся не нужно будет сидеть на уроках в масках. Определенные ограничения также коснутся работы школьных столовых.

А что в Крыму?

Минобразования РК сообщает: 1 сентября — День знаний — пройдет в традиционном формате. После линеек пройдет первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Праздничные линейки будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Образовательные организации самостоятельно принимают решение о формате проведения праздничной линейки «Первый звонок». После линеек пройдет первый урок, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, — рассказала министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик.

По словам Валентины Лаврик, приоритетной задачей на сегодняшний день является обеспечение безопасных условий образовательного процесса. Они будут обеспечиваться согласно правилам Роспотребнадзора, посредством применения дезинфицирующих и антисептических средств, обеззараживателей воздуха. Ежедневно в школах будет проводится бесконтактная термометрия. Дети с повышенной температурой к учебному процессу допускаться не будет. Иных ограничений пока не предусмотрено.