Как прошел первый день голосования на выборах Президента России в Крыму

Первый день голосования на выборах Президента России позади. К вечеру средняя по стране составила 31,67% (данные ЦИК РФ). Рекорд первого дня голосования поставил Чукотский автономный округ – 63,66 %.

На уровне «около 30%» проголосовал Крым. Севастополь проявил меньшую активность – чуть выше 20% (без учета ДЭГ).

Без нарушений в первый день выборов не обошлось. По данным ЦИК, испорчено полторы сотни бюллетеней. Так, в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии в ящики для голосования нарушители вылили чернила, а в избирательные урны в Симферополе, Новосибирске и в Москве — зеленку. Кроме того, в столице на участке в московском Марьино пенсионерка подожгла будку для голосования.

Нарушители объяснили свой поступок тем, что «им обещали деньги и другое вознаграждение». По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой «это не обычное хулиганство, а с элементами терроризма», в которых виден «след из-за рубежа». В Центризбиркоме подчеркнули: нарушения на выборы не повлияют.

Нарушительница в Симферополе – 31-летняя женщина. Не исключено, что она стала жертвой мошенников. Что, впрочем, не освобождает от ответственности. Следователями Следкома возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ).

Установлено, что сегодня днем 31-летняя жительница полуострова, находясь на избирательном участке по улице Кечкеметская, пронесла в пакете из-под сока зеленку и вылила в урну для бюллетеней. Проведен осмотр места происшествия, гражданка доставлена в подразделение республиканского СК для допроса, установления всех обстоятельств преступления и событий, ему предшествующих, — сообщили в Следственном комитете.

Добавим, что инцидент зафиксирован на 339-м избирательном участке крымской столицы. Бюллетени, по заявлению главы Избиркома Крыма Михаила Малышева, не пострадали. Это был КОИБ и сканер стал своеобразным щитом для них.

Иных серьезных нарушений в ходе первого дня голосования на выборах Президента РФ в Крыму не зафиксировано. Вой украинских пабликов и прочих «демократических ресурсов» о «ручках с исчезающими чернилами», «вбросах бюллетеней пачками», «принудительном голосовании» — фейки.