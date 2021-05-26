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Как проведут летний отпуск россияне и сколько готовы на него потратить? Опрос
фото: stevepb (pixabay.com)

Как проведут летний отпуск россияне и сколько готовы на него потратить? Опрос

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:04 26.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какие у россиян планы на летний отпуск и сколько они готовы на него потратить. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 2 804 человека. Результаты таковы:

  • Большинство запланировало провести отпуск на даче или в деревне: такими планами поделились 28% респондентов. Еще 20% вообще не будут брать летом отпуск.
  • Каждый пятый намерен отдохнуть на море и поедет в Крым или на курорты Краснодарского края. На Кавказ поедут 5% респондентов: они отправятся в Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Минеральные Воды или по другим направлениям. По крупным туристическим городам России будут путешествовать 4% опрошенных. О том, что им в целом все равно где отдыхать, лишь бы было поменьше людей, рассказали 9% участников опроса, а еще 3% будут прятаться от жары и поэтому поедут куда-нибудь на север.
  • Примерно каждый десятый (11% опрошенных) настроен поехать в отпуск за границу.

Также сервис Туту.ру выяснил, сколько россияне планируют потратить на летний отпуск из расчета на человека.

Каждый четвертый респондент рассчитывает уложиться в сумму до 20 тыс. рублей. От 20 до 40 тыс. рублей намерены потратить 16% опрошенных. Запланировали выделить на отпуск от 40 до 60 тыс. рублей 8%, а еще 9% респондентов готовы потратить более 60 тыс. рублей на человека. При этом 42% россиян вообще не планируют тратиться на отпуск, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Результаты опроса «Где вы планируете провести летний отпуск?»

  • 28% — Буду на даче или в деревне
  • 20% — Конечно, на море: Крым, Краснодарский край
  • 11% — Планирую отпуск за границей
  • 9% — Всё равно где, лишь бы поменьше людей
  • 5% ­— Поеду на Кавказ: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Минеральные Воды и т. д.
  • 4% — Буду путешествовать по крупным туристическим городам России
  • 3% — Поеду на север, буду прятаться от жары
  • 20% — Не пойду летом в отпуск

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Как проведут летний отпуск россияне и сколько готовы на него потратить? Опрос

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