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Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:28 24.06.2021

В городах и поселках Крыма, пострадавших в результате прохождения комплекса опасных метеоявлений, осуществляется строгий контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает ГУ МЧС Росси по РК.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Сотрудниками чрезвычайного ведомства совместно с представителями Роспотребнадзора и Министерства ЖКХ Республки Крым был определён перечень объектов, на которых в первую очередь осуществляется санитарная обработка помещений зданий и территорий.  В этот перечень вошли социально-значимые объекты, подвальные помещения жилых домов, зданий и сооружений, освобожденных от воды, очищенных от намола и просушенных с помощью тепловых пушек. Меры предприняты с целью недопущения инфекционных заболеваний и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Для дезинфекции спасатели используют дезраствор, состав которого совершенно безопасен для людей и животных, при этом эффективен в борьбе с вирусами и бактериями. Обработка проводится с использованием средств индивидуальной защиты.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Вместе с тем на территории полуострова в пострадавших районах в круглосуточном режиме продолжаются восстановительные работы. В течение суток силами спасательных подразделений было откачано более 38 тысяч кубометров воды, проведена очистка свыше 4 тысяч квадратных метров территории населенных пунктов, вывезен более 2 тысяч кубометров мусора, проведена просушка 18 жилых домов, укреплены две временные дамбы.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Также организована работа психологов МЧС России. За сутки ими была оказана помощь в 19 случаях.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Как проводится дезинфекция в городах и поселках Крыма, пострадавшим от стихийного бедствия

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